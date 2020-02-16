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aksam.com.tr
  • 16 Şubat 2020 Pazar 21:38
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  • 16 Şubat 2020 Pazar 21:38

Ömer Bayram: Bu sezon gerçekten çok iyiyim

Ömer Bayram: Bu sezon gerçekten çok iyiyim

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Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Malatyaspor engelini Adem Büyük'ün golüyle 1-0 geçmesini bildi.

Karşılaşmanın ardından Ömer Bayram yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ömer Bayram açıklamasında, "Son haftalarda çok istekli, yüksek tempolu bir oyun sergiliyoruz. Bu maç da öyle başlamak istedik, biraz zorlandık ama bunu tamamen yorgunlukla anlatamayız. Zor sürekli bu tempoyla oynamak" ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı oyuncu ayrıca, "Sol açık, orta saha, sol bek oynadım bu sezon. Ben kendimi genel anlamda bu sezon çok iyi hissediyorum. İnşallah bu sezon 3 bölgede de, farklı farklı Ömer Bayram gösteririm" dedi.

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Galatasaray, kendi sahasında Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti ve ligde oynadığı son 6 maçı kazanmayı başardı.

'Herkesle her yerde oynayabiliriz'
'Herkesle her yerde oynayabiliriz'

'Herkesle her yerde oynayabiliriz'

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.

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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Maçın hakemine büyük tepki!
Maçın hakemine büyük tepki!

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Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Malatyaspor engelini Adem Büyük'ün golüyle 1-0 geçmesini bildi.

'Geldiğimiz yeri kimse abartmasın'
'Geldiğimiz yeri kimse abartmasın'

'Geldiğimiz yeri kimse abartmasın'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liderliğe uzandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Geldiğimiz yeri sakın kimse abartmasın. Geldiğiniz gibi gidebilirsiniz de. Onun için orayı muhafaza etmek, her maça da aynı ciddiyetle bakmak lazım, belki daha fazla. Şu anda ne olduğun önemli değil, nerede bitireceğin önemli. Nereye gideceğin önemli. Nasip" dedi.

Galatasaray'da kırmızı kart tepkisi!
Galatasaray'da kırmızı kart tepkisi!

Galatasaray'da kırmızı kart tepkisi!

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşılaşırken sarı kartı bulunan Gökhan Töre'nin 39. dakikada yaptığı hareketin sarı kartlık olduğu tepkisi vardı
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