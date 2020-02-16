Ömer Bayram: Bu sezon gerçekten çok iyiyim

Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Malatyaspor engelini Adem Büyük'ün golüyle 1-0 geçmesini bildi.

Karşılaşmanın ardından Ömer Bayram yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ömer Bayram açıklamasında, "Son haftalarda çok istekli, yüksek tempolu bir oyun sergiliyoruz. Bu maç da öyle başlamak istedik, biraz zorlandık ama bunu tamamen yorgunlukla anlatamayız. Zor sürekli bu tempoyla oynamak" ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı oyuncu ayrıca, "Sol açık, orta saha, sol bek oynadım bu sezon. Ben kendimi genel anlamda bu sezon çok iyi hissediyorum. İnşallah bu sezon 3 bölgede de, farklı farklı Ömer Bayram gösteririm" dedi.