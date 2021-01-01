Omar Elabdellaoui'nin son durumu belli oldu

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui’nin sağlık durumu hakkında doktoru Prof. Dr. Vedat Kaya açıklama yaptı. Vedat Kaya, "Bir gözde daha fazla olmak üzere 2 gözde de yaralanma söz konusuydu. Şu anki durumu düne göre oldukça iyi... Şu an medikal tedavisi devam ediyor. Yeniden bir müdahale gerekebilir. Değerlendirme sonucunda planlamayı düşünüyoruz. Oluşan termal kimyasal bir etki var. Ne olacağına dair takiplerimizi bakıyoruz. Bütün tetkiklerini yaptık. Göreceli olarak bir gözü, diğerine göre daha hasarlı. Görme yetisi var ama ileriki gidişatla ilgili ne olur söylemek bağlayıcı olur. Basit bir parça leke yüzünden görme çok değişebilir. Bunlarla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Genel bir çerçeve çizmek istedim. Bir temizleme işlemi yaptık. Bu bile bir gün içinde çok fark yarattı. Restorasyon diyebileceğimiz işlemi de adım adım planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Hakem arkadaşlarımız biraz yapıcı olsun. Sporcuların tepkisine hemen karşılık vermesinler. Hakan Arslan'a, Arda Kardeşler kartını gösteriyor, ikinci kartı ise büyük bir hışımla gösteriyor. Niye gösteriyorsun? Zaten adamın canı yanmış" dedi.