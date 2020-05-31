Ölümünden tam bir yıl sonra kazayla ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Futbol dünyasını yasa boğan ölümün üzerinden tam bir yıl geçti...
Reyes, 1 Haziran 2019 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşama veda etmişti. Geçen bir yılın ardından kazanın raporu da ortaya çıktı.
Raporda daha önce açıklanın aksine kimsenin bilmediği bir detaya da yer verildi.
187 KM HIZ
Korkunç trafik kazası 1 Haziran 2019'da Sevilla - Utrera arasındaki A-376 otoyolunda meydana geldi. Jose Antonio Reyes yönetimindeki araç maksimum 120 kilometre izni olan yolda 187 kilometre hızla giderken kaza yaptı.
KAZANIN SEBEBİ LASTİĞİN KIRILMASI
Kaza sebebi olarak daha önce aracın "yüksek hızı" belirtilmişti. Ancak raporda kaza sebebi olarak lastiklerden birinin kırılması olduğunun altı çizildi.
SOL ARKA LASTİK KIRILDI
Sivil Muhafızlar Trafik Okulu Trafik Kazalarının İncelenmesi ve Yeniden İnşası Dairesi tarafından görev yapan bir uzmana göre; Reyes'in kullandığı aracın sol arka lastiği kırıldı ve ardından İspanyol futbolcu hakimiyeti kaybederek yoldan çıktı.
TEKERLEĞİ ÖLEN KUZENİ TAMİR ETMİŞ
Raporda aracın ayrıca kaza noktasından sonra 200 metre boyunca sürüklendiği de belirtildi. Reyes’in kullandığı lüks aracın tekerleği, kazadan birkaç gün önce kuzeni Jonathan tarafından evlerinin garajında tamir edilmişti.
VÜCUDUNUN 3'TE 2'Sİ YANDI
Kaza sonrası şoför koltuğundaki Jose Antonio Reyes ve arkasında oturan kuzeni Jonathan Reyes hayatını kaybetmişti.
Yan koltukta oturan Reyes'in bir başka kuzeni Juan Manuel Calderon'nun ise araçta sıkışanları kurtarmak isterken vücudunun üçte ikilik kısmı yanmıştı.
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