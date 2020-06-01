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aksam.com.tr
  • 01 Haziran 2020 Pazartesi 18:45
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Jose Antonio Reyes, 1 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı

Jose Antonio Reyes, 1 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı

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Arsenal ve Sevilla kulüpleri vefatının 1. yıl dönümünde İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes'i andı.

Arsenal sosyal medya hesabında, "Jose Antonio Reyes, sonsuza kadar nişancı." ifadelerini kullanırken, Sevilla, "Jose Antonio, sonsuza kadar kalbimizdesin." paylaşımını yaptı.

Geçen yıl 1 Haziran'da geçirdiği trafik kazası sonucu 35 yaşında hayatını kaybeden Reyes, kariyerinde İspanya'nın Sevilla, Atletico Madrid, Espanyol ve Cordoba, İngiltere'nin Arsenal, Portekiz'in Benfica ve Çin'in Xinjiang takımlarında forma giymişti.

Reyes, son olarak İspanya'nın 2. lig takımlarından Extremadura'da oynamıştı.

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