'Olimpiyatların düzenlenmesi için aşı şart değil'

Tokyo'nun ev sahipliği yapacağı organizasyon hakkında Japon yetkililerin aklında soru işaretleri var. Tokyo 2020 başkanı ve Japonya Tabipler Birliği'nin ardından Başbakan Şinzo Abe de salgının kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.
Abe, "Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nın formatında değişikliğe gitmeden organizasyonu düzenlememiz lazım. Sporcuların ve seyircilerin sağlık açısından güvenli bir ortamda buraya gelmeleri gerekiyor. Pandemi devam ederse bu şartlarda eksiksiz bir organizasyon düzenlememiz zor." dedi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi John coates ise aynı fikirde değil. Tokyo Olimpiyatları için dünya sağlık örgütü ile belirlenen tarih doğrultusunda çalışmayı sürdürdüklerini belirten Coates, aşı bulunmadan da katılımcılar için güvenli ortamı oluşturabileceklerini söyledi. Olimpiyat oyunları corona virüs nedeniyle 23 temmuz - 8 ağustos 2021 tarihlerine ertelenmişti.
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