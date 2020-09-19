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aksam.com.tr
  • 19 Eylül 2020 Cumartesi 08:00
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Okay Yokuşlu'dan Galatasaray'a yeşil ışık

Okay Yokuşlu'dan Galatasaray'a yeşil ışık

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AKŞAM

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Okay Yokuşlu konuştu.

Galatasaray'ın transferi için görüşmelerini sürdürdüğü Okay Yokuşlu, transferi için açık kapı bıraktı. 

Sarı-kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim'in kendisini istediğini bildiğini söyleyen genç futbolcu, "İlişkimiz çok iyidir ama Celta Vigo’dayım ve mutluyum. Yine de futbolda gelecekte neler olacağını bilemezsiniz.” ifadelerini kullandı. 

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