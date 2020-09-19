Diagne'nin performansı Belçika'da olay oldu

AKŞAM

Belçika basını, Senaglli'den vazgeçen Club Brugge'ü eleştirdi. Neftçi Bakü'ye karşı duble yapan yıldız forvet, dikkatleri üzerine çekti. Belçika basını ise 28 yaşındaki oyuncu için girişimde bulunmayan Club Brugge'ün pişman olması gerektiğini yazdı.

Senagalli forvet Diagne’nin Galatasaray’da yeni macerasına iki golle başlaması geçen sezon kiralık oynadığı Brugge’de olay yarattı. Belçika basını, Club Brugge’ün geçen sezon kadro dışı bıraktığı ve faydalanamadığı Mbaye Diagne’nin bu sezona çok iyi başlandığını hatırlatıp, pişmanlık duyulması gerektiğini vurguladı. “dhnet.be” sitesi, “Clement onu Paris Saint-Germain maçındaki penaltı olayından sonra gözden çıkardı ama Diagne şu an parlıyor.” yorumunu yaptı.



SAVUNMANIN KİLİT İSMİ

Sitede ayrıca, Galatasaray’dan önce Belçika’da forma giyen Luyindama’nın formuna da dikkat çekildi. Kongolu stoper için, “Geçen sezonki ağır sakatlığının ardından takıma dönüşü çok iyi oldu. Luyindama, Galatasaray savunması için çok önemli bir futbolcu... Bakü’ye attığı gol, yaşanabilecek bir kötü sürprizin önünü kesti. Galatasaray’ın bir sonraki turdaki rakibi Hajduk Split olacak. Luyindama ve Diagne’nin görevi zorlaşacak.” denildi.

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