Diagne'nin performansı Belçika'da olay oldu

Senagalli forvet Diagne’nin Galatasaray’da yeni macerasına iki golle başlaması geçen sezon kiralık oynadığı Brugge’de olay yarattı. Belçika basını, Club Brugge’ün geçen sezon kadro dışı bıraktığı ve faydalanamadığı Mbaye Diagne’nin bu sezona çok iyi başlandığını hatırlatıp, pişmanlık duyulması gerektiğini vurguladı. “dhnet.be” sitesi, “Clement onu Paris Saint-Germain maçındaki penaltı olayından sonra gözden çıkardı ama Diagne şu an parlıyor.” yorumunu yaptı.
SAVUNMANIN KİLİT İSMİ
Sitede ayrıca, Galatasaray’dan önce Belçika’da forma giyen Luyindama’nın formuna da dikkat çekildi. Kongolu stoper için, “Geçen sezonki ağır sakatlığının ardından takıma dönüşü çok iyi oldu. Luyindama, Galatasaray savunması için çok önemli bir futbolcu... Bakü’ye attığı gol, yaşanabilecek bir kötü sürprizin önünü kesti. Galatasaray’ın bir sonraki turdaki rakibi Hajduk Split olacak. Luyindama ve Diagne’nin görevi zorlaşacak.” denildi.
Gökhan Töre resmen Beşiktaş'ta, siyah-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki futbolcunun lisansının çıkartıldığını TFF'ye bildirdi.
Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray'da herkes orta saha transferi beklerken teknik direktör Fatih Terim, Neftçi maçı öncesi yaptığı açıklamada “Eksik yerimiz sadece orta saha değil” demiş ve başka mevkilere de takviye yapılacağını ima etmişti. Tecrübeli hocanın bu sözlerinin ardından bahsi geçen isim ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Mario Götze ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuyla 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor. Galatasaray, Belhanda'yı Al Hilal'e sattığı gibi transferi resmiyete dökecek.
Serie A ekiplerinden Udinese, Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Süper Lig'in 2. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, özel uçakla İstanbul'a hareket etti.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 1-1 berabere kaldıkları Göztepe maçına ilişkin, "Geçen haftaya göre daha iyi durumdayız, her geçen gün biraz daha iyiye gidiyoruz." dedi.