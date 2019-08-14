Nzonzi Şampiyonlar Ligi diyerek Galatasaray'ı seçti

SPOR GÜNDEMİ

Süper şehirde Süper Final Süper şehirde Süper Final Beklenen gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve UEFA Avrupa Ligi’nde ipi göğüsleyen Chelsea, “Süper Kupa”yı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek. Dev finale Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park ev sahipliği yapacak.

Ersun Yanal ikisinden birini istiyor Ersun Yanal ikisinden birini istiyor Orta sahaya yapılacak takviye konusunda ısrarcı olan Ersun Yanal, iki yıldızdan birini istiyor: Ya Fernandinho ya da Gustavo...

Yönetim baskın seçime gidecek Yönetim baskın seçime gidecek Mahkemeden ‘Denetleme Kurulu’nun seçimi yönünde karar çıkması üzerine yönetim, bütün kurulları seçime götürmek için çalışma başlattı. 2 Eylül’e kadar Mustafa Cengiz yönetimi ‘Olaganüstü seçim’ kararı açıklayabilir.

Ben Yedder resmen Monaco'da! Falcao geliyor... Ben Yedder resmen Monaco'da! Falcao geliyor... Galatasaraylıların merakla beklediği haber sonunda geldi. Bir forvet transfer etmeden Falcao'yu bırakmam diyen Fransız devi Monaco, Sevilla'dan Ben Yedder'i renklerine kattığını açıkladı.

Fırtına'da Sörloth 11'de Fırtına'da Sörloth 11'de DEPLASMANDA Prag’la 2-2 berabere kalan ve Avrupa Kupaları’nda tura çok yaklaşan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Dursun Özbek geri adım attı Dursun Özbek geri adım attı Özellikle liselilerden büyük tepki gören eski başkanın, camianın ileri gelenlerini arayıp “Mecbur kaldığım için bu girişimde bulundum. Haciz işlemlerini durdurmaya hazırım. Ben asla Galatasaray’a zarar vermek istemem” dediği öğrenildi.