Nzonzi Şampiyonlar Ligi diyerek Galatasaray'ı seçti

AKŞAM
Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren G.Saray ve F.Bahçe’de, Roma’nın gözden çıkardığı Fransız yıldız Steven Nzonzi’nin ismi gündeme geldi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Nzonzi, Fenerbahçe’nin 3 milyon euro maaş+bonuslardan oluşan teklifini reddetti. 30 yaşındaki orta saha, Şampiyonlar Ligi’nde boy göstereceği için Galatasaray’ın teklifiyle ilgileniyor.
Kariyerine Amiens takımında başlayan Steven Nzonzi, Blackburn, Stoke City, Sevilla ve Roma takımlarında oynadı. Roma’nın geçen sezon 26,6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusunun 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Beklenen gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve UEFA Avrupa Ligi’nde ipi göğüsleyen Chelsea, “Süper Kupa”yı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek. Dev finale Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park ev sahipliği yapacak.
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Özellikle liselilerden büyük tepki gören eski başkanın, camianın ileri gelenlerini arayıp “Mecbur kaldığım için bu girişimde bulundum. Haciz işlemlerini durdurmaya hazırım. Ben asla Galatasaray’a zarar vermek istemem” dediği öğrenildi.
Schalke 04’ün Sportif Direktörü Jochen Schneider, “Beşiktaş’la görüşmeler sürüyor. Ama henüz netleşmedi” dedi. Ukrayna basını ise görüşmelerin olumlu gittiğini ve imzaların atılacağını duyurdu.