Nikola Kalinic'te son viraj

AKŞAM

Beşiktaş, Atletico Madrid'in tecrübeli forvetini bitirmek üzere. İki kulüp arasında sadece çok küçük pürüzler kaldı. Bunların da yakın zamanda çözülmesi bekleniyor.

Siyah-Beyazlı ekip, transferde önceliği forvet hattına vermiş durumda. İtalya basınından Tuttomercato’nun haberine göre; Beşiktaş, A.Madrid’in 32 yaşındaki golcüsü Kalinic’le anlaşmak üzere. Futbolcuya senelik 2 milyon euro teklif eden Kartal, İspanyol ekibine ise 1.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifi nde bulundu. Hırvat futbolcunun mukavelesi 2021’de tamamlanacak. Yani 1.5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu aslında bir nevi bonservis bedeli!

Beşiktaş'ta DeAndre Yedlin ısrarı

PLANLAMALARDA YOK

Harcama limiti ve UEFA’nın kısıtlamalarıyla mücadele eden Beşiktaş, Kalinic transferini bu sezon için kağıt üzerinde bonservis ödemeden tamamlamış olacak. 1.87 boyundaki tecrübeli forvet, geçtiğimiz sezon Roma’ya kiralanmıştı. İtalyan ekibi, satın alma opsiyonunu kullanmadı. Atletico Madrid’in yeni sezon planları arasında Kalinic bulunmuyor. Bu bilgi, futbolcuya da iletildi. Tecrübeli yıldız, futbol oynamak istediği için Beşiktaş’tan gelen teklife sıcak baktı.



Enzo Roco, kafaları karıştırdı