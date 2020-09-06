Enzo Roco, kafaları karıştırdı

SPOR GÜNDEMİ

Erol Bulut 8 isme 'güle güle' dedi Erol Bulut 8 isme 'güle güle' dedi Süper Lig'de transfer dönemine bomba gibi giren ve bu sezon 4. yıldızı takmak isteyen Fenerbahçe'de ayrılacak isimler belli oldu. Topuk Yaylası'ndaki kampı geçen hafta sona eren ve hazırlık maçlarında oyuncularını ölçen teknik direktör Erol Bulut, 8 futbolcunun üstünü çizdi...

Fatih Terim'den transfer isyanı Fatih Terim'den transfer isyanı Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında Galatasaray'ın orta saha problemi net şekilde gözler önüne serilirken, teknik direktör Fatih Terim de bu konuda yönetimin acele etmesini istedi.

G.Saray'da orta saha için Pajtim Kasami iddiası G.Saray'da orta saha için Pajtim Kasami iddiası Harıl harıl orta saha arayan Galatasaray, Sion'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Pajtim Kasami'yi radarına aldı fakat Aslan'a bu transferde kötü haber geldi: 28 yaşındaki oyuncuya üç kulüp daha talip.

'Türkler, Macarları küçümsedi bize karşı daha motive çıkacaklardır' 'Türkler, Macarları küçümsedi bize karşı daha motive çıkacaklardır' Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, yarın oynayacakları Türkiye maçında cesur ve agresif olan tarafın daha iyi olacağını söyledi.

Beşiktaş golcüsüyle söz kesti Beşiktaş golcüsüyle söz kesti Golcü arayışını sürdüren Beşiktaş, Aboubakar ile prensip anlaşmasına vardı. Önceliğini Kalinic ve Ze Luis'e veren Kartal, transfer için acele etmeyecek.