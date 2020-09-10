Nikola Kalinic'te Beşiktaş önde

SPOR GÜNDEMİ

F.Bahçe'den Premier Lig'e Danjuma çıkarması F.Bahçe'den Premier Lig'e Danjuma çıkarması Garry Rodrigues ve Deniz Türüç'ten istediği verimi alamayan Fenerbahçe, kanat transferi için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, Premier Lig'in yıldız ismi Arnaut Danjuma'yı listesine aldı.

İstenmeyen adam Belhanda! Yönetim son kozunu oynadı İstenmeyen adam Belhanda! Yönetim son kozunu oynadı Galatasaray'da yönetim bir türlü gönderemediği Younes Belhanda için Oghenekaro Etebo transferini sonuçlandıran William D'Avila'dan yardım istedi.

G.Saray'da akılalmaz iddia: Menajere yüzde 97 komisyon verilmiş! G.Saray'da akılalmaz iddia: Menajere yüzde 97 komisyon verilmiş! Galatasaray'ın, ismi sarı-kırmızılıların transfer haberlerinde geçen ve aldığı oyuncular ile verdiği yüksek miktardaki komisyonlarla sürekli gündeme gelen William D'Avila'nın ardından başka bir menajere daha çok yüklü komisyon ödediği ortaya çıktı.

F.Bahçe'ye Sosa'nın ardından bir Arjantinli daha F.Bahçe'ye Sosa'nın ardından bir Arjantinli daha Fenerbahçe, Jose Sosa'nın ardından bir Arjantinli'nin daha peşinde. Sarı-lacivertlilerde gündem, Newell's Old Boys forması giyen Joaquin Torres.

Bankalar Birliği anlaşmasında son durum Bankalar Birliği anlaşmasında son durum Kulüplerin 6,2 milyar TL'lik finansal yükümlülüklerinin yapılandırılması için Bankalar Birliği ile görüşmeler son aşamaya geldi. 3 yılı geri ödemesiz 12 yıllık plan, olumlu ilerliyor. Şu an için sorun yok.