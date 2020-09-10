Ahmet Nur Çebi: 'Şampiyon olacağız'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor’da, “Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır. Hocamızın sözlerini ben de dinledim. Bazı yorumcular, forvet alınmadığı için hocayla aramızda sorun varmış gibi bir algı yaratmak istiyor. Ben yarın istesem 10 futbolcu alırım. İyi de lisans çıkaramadıktan sonra ne anlamı var! Ben yapmadığım transferlerin hesabını verebilirim. Ancak yapıp da Beşiktaş’ın çöpe atılan paralarının hesabını veremem. Kulüpler Birliği Başkanı olmayacağım” dedi.
"ÖDÜL SENİN" GECESİNE KATILDI
Başkan daha sonra “Youtube”da “Ödül senin” gecesine katıldı. Geçtiğimiz ay yapılan gecede 80 milyon TL toplanmıştı. Beşiktaş yöneticisi Enis Ulusoy, ilk bağışı 100 bin TL ile yaparken ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, “Beşiktaş’ın kalbimdeki yeri bambaşka. Rahmetli babam Beşiktaşlıydı. Ben de yıllarca Beşiktaş muhabirliği yaptım. Sergen hoca ile kader birliği yapmışlığımız var. Beşiktaş taraftarlarına destek çağrısında bulunuyorum” diyerek geceye attığı videoyla tam destek verdi.
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