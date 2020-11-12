Nihat Özdemir: Yakında anlaşacağız

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, 21 kulübün temsilcilerinin katılımıyla dün İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu.
Özdemir, “Biz TFF ve beIN Sports olarak 14’e yakın toplantı düzenledik. Bugün Kulüpler Birliği’ne geldiğimiz son noktayla ilgili bilgi vermek için geldik. Kulüpler Birliği bize anlaşmada gelebilecekleri rakamı ifade etti. Biz de önümüzdeki hafta çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah yakın bir zamanda beIN Sports ile anlaşma imzalayıp beraber yolumuza devam edeceğiz.” dedi.
KARARLARI İLETTİK
Göksel Gümüşdağ ise “Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız Sayın Sepil, Kovid’e yakalandığı için ben eski Kulüpler Birliği başkanı olarak temsilen katıldım. Bir karar aldık ve Nihat Bey’e ilettik. Başkanımız yetkililerle görüşecek.” diye konuştu.
SEPİL DE YAKALANDI
Öte yandan, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, koronavirüse yakalandı. Herhangi bir semptomu bulunmadığı bildirilen Sepil’in genel sağlık durumunun iyi olduğu, evinde 10 günlük izolasyon sürecini geçirdiği belirtildi. Sepil toplantıya telekonferansla katıldı.
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