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aksam.com.tr
  • 12 Kasım 2020 Perşembe 08:00
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Ligde 8 haftada 6 kurban

Ligde 8 haftada 6 kurban

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AKŞAM

Süper Lig'in 4'te 1'lik bölümü geride kalmadan 6 takım teknik adamını değiştirdi. Antalyaspor, Tamer Tuna ile Trabzonspor, Eddie Newton ile Kayserispor, Bayram Bektaş ile Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak ile son olarak da Gençlerbirliği, Mert Nobre ile yollarını ayırdı. İlk ayrılık ise sezon başında gerçekleşmiş ve Konyaspor, Bülent Korkmaz ile vedalaşmıştı.

Süper Lig’de hoca kıyımı erken başladı... Ligde mücadele eden 21 takımın 6’sı henüz sezonun 4’te 1’lik bölümü geride kalmadan teknik adam değişikliğine gitti...

İlk ayrılık henüz sezonun başında gerçekleşti... Konyaspor 13 Şubat’ta göreve getirdiği Bülent Korkmaz ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ligin başlamasına 2 gün kala yollarını ayırdı. Yeşil-Beyazlılar, Korkmaz’ın yerine ise İsmail Kartal’ı göreve getirdi. Lig başladıktan sonraki ilk ayrılık ise Antalyaspor’da yaşandı.

BEKLENEN OLDU

Akdeniz ekibi, ‘fikir ayrılığı’ nedeniyle Tuna ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti... 29 Ekim’de yaşanan bu ayrılığın ardından Antalyaspor, dün Ersun Yanal’la 3.5 yıllık sözleşme imzaladı ve takımı tecrübeli teknik adama emanet etti... 

31 Ekim’de ise beklenen bir ayrılık gerçekleşti. Sezona çok kötü başlayan Trabzonspor, İngiliz teknik adam Eddie Newton’un görevine son verdi. Üst üste alınan başarısız sonuçlar sonrasında Newton’un ipini çeken yönetim, tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı ile 10 Kasım’da sözleşme imzaladı.

AYRILIKLAR PEŞ PEŞE

Newton’un ayrılığı sonrasında vedalar peş peşe geldi... Önce Kayserispor, sezon başında takımı emanet ettiği Bayram Bektaş’la sözleşmesini feshetti. Ardından da Kasımpaşa Mehmet Altıparmak’la yollarını ayırdığını açıkladı. 1 Kasım’da ayrılan Bektaş’ın yerine Kayseri, 9 Kasım’da Samet Aybaba’yı getirdi. 2 Kasım’da ayrılan Mehmet Altıparmak’ın yerine ise Kasımpaşa’da teknik direktör arayışları sürüyor. Hedefteki isim Tamer Tuna...

Süper Lig’deki son ayrılık da 10 Kasım’da gerçekleşti. Gençlerbirliği alınan kötü gidişat nedeniyle Mert Nobre ile yollarını ayırdı. Arayış ise sürüyor.

İSTİKRARIN ADI FATİH TERİM

Galatasaray çalıştıran Fatih Terim, Süper Lig’de en istikrarlı teknik adam konumunda bulunuyor. Tecrübeli teknik adam, 21 Aralık 2017’de dördüncü kez sarı-kırmızılı takımın teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Terim, bin 56 gündür bu görevini sürdürüyor.

GEÇEN SEZON 13

Süper Lig’de 18 takımın mücadele ettiği 2019-2020 sezonunda 13 kulüp teknik adamını değiştirmişti. Beş kulübün teknik adam değişikliğine gitmediği sezonda toplam 33 teknik direktör görev yaptı. 

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Ligde 8 haftada 6 kurban

Süper Lig'in 4'te 1'lik bölümü geri kalmadan 6 takım teknik adamını değiştirdi. Antalyaspor Tamer Tuna ile Trabzonspor Eddie Newton ile Kayserispor Bayram Bektaş ile Kasımpaşa Mehmet Altıparmak ile son olarak da Gençlerbirliği Mert Nobre ile yollarını ayırdı. İlk ayrılık ise sezon başında gerçekleşmiş ve Konyaspor, Bülent Kormaz ile vedalaşmıştı.

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