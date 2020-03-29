Newcastle United'ın efsanelerinden Nolberto Solano, Peru'da tutuklandı

Koronavirüs, çoğu kıtada olduğu gibi Güney Amerika'da da hızla etkisini artırırken Peru, geçtiğimiz gün salgın nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Sokağa çıkma yasağı sırasında dışarıda yemekte bulunan Solano, polis ekipleri tarafından tutuklandı. 45 yaşındaki Solano, radyo kanalı RPP Noticias'a verdiği demeçte üzüntüsünü dile getirdi:
"Açıkçası çok pişmanım ve özür diliyorum. Yaptığımı haklı çıkarmayacağım. Herkes için zor bir durum. En önemlisi sağlığımız. Onsuz hiçbir şey yapamayız."
Peru'da sokağa çıkma yasağı ilanından sonra kurallara uymayan 18 binden fazla insanın tutuklandığı açıklandı.
İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın efsanelerinden Nolberto Solano, koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen Peru'da bu yasağa uymayınca tutuklandı. Solano verdiği demeçte “çok pişmanım, özür diliyorum” dedi.
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