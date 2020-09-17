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aksam.com.tr
  • 17 Eylül 2020 Perşembe 08:00
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Neftçi Bakü'den anlamlı hareket

Neftçi Bakü'den anlamlı hareket

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AKŞAM

Neftçi Bakü, Galatasaray maçı öncesi, maçın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadyumu'na Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini astı.

Neftçi Bakü, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir.” sözünü pankart yaptı ve Bakü Olimpiyat Stadı’nın tribünlerine astı. 

BAŞKAN ERDOĞAN: HEP YANINIZDAYIZ

Azerbaycan ekibi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bütün imkanlarımızla dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz.” sözünü de pankartlara taşıdı.

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