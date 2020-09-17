Neftçi Bakü'den anlamlı hareket

Neftçi Bakü, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir.” sözünü pankart yaptı ve Bakü Olimpiyat Stadı’nın tribünlerine astı.
BAŞKAN ERDOĞAN: HEP YANINIZDAYIZ
Azerbaycan ekibi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bütün imkanlarımızla dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz.” sözünü de pankartlara taşıdı.
Ligue 1'de geçen hafta PSG ile Olympique Marsilya arasında yapılan ve 5 kırmızı kartın çıktığı maçın cezaları da belli oldu.
Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer oluyor.
İtalyan ekibi Genoa, Fenerbahçe'den kiraladığı Miha Zajc ile 2024'e kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.
Neftçi Teknik Direktörü Füzuli Memmedov, takımının tam hazır olduğunu, Galatasaray'ı mağlup ederek zaferlerini kulüp tarihine yazmak istediklerini söyledi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Leipzig'e transferi gündemde olan Alexander Sörloth'un durumunu değerlendirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Macaristan'ın Ferencvaros, Norveç'in Molde, İsrail'in Maccabi Tel Aviv , Danimarka'nın Midtjylland ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden Omonia takımları, play-off turuna yükseldi.