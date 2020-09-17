Galatasaray, Azerbaycan'da tur peşinde

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Neftçi’ye konuk olacak. Tur tek maç üzerinden oynanacak. Galatasaray, Neftçi Bakü’yü elemesi durumunda, 3. ön eleme turunda Renova-Hajduk Split galibi ile karşılaşacak. SarıKırmızılı takım, bu maçı sahasında oynayacak.
SAAT: 19.00
STAT: Bakü Olimpiyat
YAYIN: Spor Smart
HAKEM: Kevin Clancy
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