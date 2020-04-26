NBA'de bazı takımlar antrenman tesislerini açmaya hazırlanıyor

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Sivas'tan Mert Hakan ile Emre Kılınç için Fenerbahçe resmen harekete geçti. Önümüzdeki sezon Sportif Direktör olacak Emre, Yiğido'nun iki yıldızına, “Gelecek sezon buradasınız beyler. Takımı sizin üzerinize kuracağız” mesajını gönderdi.

Galatasaray'ın transfer planı değişti Galatasaray'ın transfer planı değişti G.Saray'da salgının yaratacağı ekonomik krizi azaltmak için önemli bir karar daha alındı.

Galatasaray'a büyük müjde! Piyango... Galatasaray'a büyük müjde! Piyango... Hollanda Eredivisie'de sezonun iptalinin ardından ekonomik anlamda sıkıntı yaşamak istemeyen takımlardan Ajax, yaz döneminde yüksek ücretli bir transfer yapmak istemiyor ve bu doğrultuda da Galatasaray'dan kiralanan Ryan Babel ile yola devam etmeyi düşünüyor.

İsrail basınından Fenerbahçe için sürpriz iddia İsrail basınından Fenerbahçe için sürpriz iddia Süper Lig'de şampiyonluk yarışında uzaklaşan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Süper Lig'e verilen koronavirüs arası nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren sarı lacivertliler, yüksek maliyeti olmayan isimlere yöneldi. Fenerbahçe'nin son gözdesini ise İsrail basını yazdı. İddiaya göre Sarı Lacivertliler, 26 yaşındaki Omer Atzili'yi gündemine aldı.

Süper Lig'in gözde yıldızından F.Bahçe sinyali Süper Lig'in gözde yıldızından F.Bahçe sinyali Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başarılı futbolcusu Doğukan Sinik, Türkiye'de en beğendiği futbolcunun Emre Belözoğlu olduğunu ve onunla aynı takımda forma giymek istediğini söyledi.

Southampton'dan sürpriz Lemina kararı Southampton'dan sürpriz Lemina kararı Galatasaray'ın gelecek sezon da kadrosunda görmek istediği Lemina konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Southampton'ın bonservisi ile göndermek istediği Lemina da Galatasaray'da kalmaya sıcak bakıyor. İngiliz kulübü başka talibin olmaması nedeniyle Lemina'nın bonservisinde indirime gitti.