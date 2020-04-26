NBA'de bazı takımlar antrenman tesislerini açmaya hazırlanıyor

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, salgınla mücadele kapsamında evde kalma emri bulunmayan veya kısıtlamaları gevşeten eyaletlerdeki takımların, cuma gününden itibaren bireysel antrenmanlar için tesislerini açmasına izin verileceği belirtildi.
Tesislerde oyuncuların bireysel olarak çalışabileceği, takım antrenmanlarına ise izin verilmeyeceği ifade edildi.
Şu ana kadar NBA'de takımları bulunan Georgia ve Oklahoma eyaletlerinde salgınla mücadele çerçevesinde alınan önlemler gevşetildi. İlerleyen günlerde Florida'nın da kısıtlamaları gevşeten eyaletler arasına girmesi bekleniyor.
Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Sivas'tan Mert Hakan ile Emre Kılınç için Fenerbahçe resmen harekete geçti. Önümüzdeki sezon Sportif Direktör olacak Emre, Yiğido'nun iki yıldızına, “Gelecek sezon buradasınız beyler. Takımı sizin üzerinize kuracağız” mesajını gönderdi.
G.Saray'da salgının yaratacağı ekonomik krizi azaltmak için önemli bir karar daha alındı.
Hollanda Eredivisie'de sezonun iptalinin ardından ekonomik anlamda sıkıntı yaşamak istemeyen takımlardan Ajax, yaz döneminde yüksek ücretli bir transfer yapmak istemiyor ve bu doğrultuda da Galatasaray'dan kiralanan Ryan Babel ile yola devam etmeyi düşünüyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında uzaklaşan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Süper Lig'e verilen koronavirüs arası nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren sarı lacivertliler, yüksek maliyeti olmayan isimlere yöneldi. Fenerbahçe'nin son gözdesini ise İsrail basını yazdı. İddiaya göre Sarı Lacivertliler, 26 yaşındaki Omer Atzili'yi gündemine aldı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başarılı futbolcusu Doğukan Sinik, Türkiye'de en beğendiği futbolcunun Emre Belözoğlu olduğunu ve onunla aynı takımda forma giymek istediğini söyledi.
Galatasaray'ın gelecek sezon da kadrosunda görmek istediği Lemina konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Southampton'ın bonservisi ile göndermek istediği Lemina da Galatasaray'da kalmaya sıcak bakıyor. İngiliz kulübü başka talibin olmaması nedeniyle Lemina'nın bonservisinde indirime gitti.
UEFA, koronavirüs nedeniyle mart ayının sonunda yapılması gereken kulüp lisans başvurularını 30 Nisan'a ertelemişti. TFF ise takımların isteği doğrultusunda bu sürenin mayıs ayının sonuna kadar bir kez daha uzatılmasını istedi. Federasyon bu konuda büyük çaba harcarken, Juventus ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli planları bozdu.