Nazım'ı Kartal kaptı

AKŞAM
Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibi G.Saray’a büyük bir çalım atmaya çalışıyor. Yeni sezon için sağ bek arayışlarına başlayan Beşiktaş, G.Saray’ın da transfer listesinde yer alan Antalyaspor’un Milli yıldızı Nazım Sangare ile anlaşma aşamasına geldi. Antalyaspor’un sözleşmesini 2022’ye kadar uzattığı Sangare’ye, transferde kolaylık sözü vererek imza attırdığı öğrenildi.
GÖKHAN’LA GÖRÜŞÜLÜYOR
Kadrodaki tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül’ün sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor. Siyah-Beyazlılar Gökhan Gönül ile 1 yıl daha devam etmek istiyor. Yıllık 1.6 milyon euro kazanan 34 yaşındaki oyuncudan indirim isteniyor. Görüşmeler sürüyor. Başarılı oyuncu bu sezon 23 karşılaşmaya çıkarken, 2 gol ve 3 asistlik performansıyla takıma katkıda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çktığını açıkladı.
Ahmet Nur Çebi, “Son 5 yılda yurt dışında en çok puan toplayan takım Avrupa'ya gitsin” önerisi getirdi. AKŞAM'ın yaptığı araştırmaya göre son 5 yılda en çok puanı Kartal topladı.
Beşiktaş, sağ bek transferinde hızlı davrandı. Galatasaray'ın da gündeminde olan Antalyaspor'un milli yıldızı Nazım Sangare'yi kadrosuna katmasını bildi.
Obi Mikel'in ayrılığı sonrası orta saha transferi için çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da adaylardan biri de Frank Boya. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, savaşçı kimliğiyle ön plana çıkan 23 yaşındaki ön liberoyu uzun süredir takipte.
“Eğer antrenmana başlama süresiyle maçların arası kısa olursa kas sakatlıkları artabilir. Şu durumda yapılan antrenmanlar fitness düzeyinin ötesine yani performans düzeyine çıkmamaktadır. Bu dönemde fizik kondisyon düşer. En iyi kondisyon maçta kazanılır.“
Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Genç ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli kulüp, Atletico Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi. Fenerbahçe, oyun stili Griezmann'a benzetilen Rodrigo Riquelme'yi kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden hız verdi. Siyah beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen Elneny'nin ayrılması ihtimalini göz önünde bulunduran Beşiktai, Freiburg'dan Janik Haberer'i kadrosuna katmak istiyor.