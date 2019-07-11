Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6813
  • 6,4198
  • 257.819
  • 99357.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Napoli'den resmi açıklama geldi: Eljif Elmas transferini çok önemsiyoruz

Napoli'den resmi açıklama geldi: Eljif Elmas transferini çok önemsiyoruz

Napoli'den resmi açıklama geldi: Eljif Elmas transferini çok önemsiyoruz

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Fenerbahçe’den Eljif Elmas’ı transfer etmek istediklerini resmen açıkladı.

Napoli Kulübü'nün Başkanı Aurelio De Laurentiis, Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas'ı transfer edebilmeleri için oyuncu satmaları gerektiğine dikkat çekti.

İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Laurentiis, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eljif Elmas transferini çok önemsediklerini söyledi. Napoli Başkanı, transfer ile ilgili olarak şöyle konuştu:

"Eljif Elmas'ın transferini çok önemsiyoruz, bunu da inkar etmiyoruz. Bu transfer görüşmesinde ileri seviyeye geçtik. Ancak kadromuz çok geniş ve daha da kalabalıklaşmasını önlemek için satış yapmamız gerekiyor."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Seksenler' dizisi ekranlara geri dönüyor
Burak Özçivit Fahriye Evcen çifti bebeklerinin yeni videosunu yayınladı
7 yıl sonra geliyor! Pes dedirten istek
Şeyma Subaşı bunu beklemiyordu! Rakam ortaya çıktı...
Demet Akalın sahne kıyafeti ile ezber bozdu
<p>Titus Tüneli, Titus Kaya Tüneli veya Vespasianus Tüneli, günümüzde Türkiye´nin Hatay iline bağlı

Yapımı 100 Yıl Süren Mühendislik Harikası Tünel!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Şeyma Subaşı'dan kadınlara akılalmaz tavsiye!

EuroLeague Transfer Kazanı