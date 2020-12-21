N'apıyorsun Mert Hakan!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Yeni Malatya maçının ardından Gaziantep karşısında da ilk 11'de görev aldı. Başarılı orta saha oyuncusu, beklenen performansı sergileyemedi. Mert Hakan, futbolundan çok agresif tavırlarıyla dikkat çekti.
Erol Bulut, öğrencisini önce saha içinde daha sakin olması konusunda uyardı. Ancak 26 yaşındaki futbolcu sinirli tavırlarını sürdürdü.
Karşılaşmanın ardından ise hem Erol Bulut'un hem de Emre Belözoğlu'nun Mert Hakan'ı bu konuda uyardıkları öğrenildi.
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Marcel Tisserand, üst üste yaptığı uygulamalarla kredisini bitirdi. Kanarya'da yönetim ocak ayında bir stoper takviyesi yapmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile eski teknik direktörü Aykut Kocaman bir araya geldi.
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Oynadığı futbol ve kaybettiği puanlarla taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de büyük bir otorite krizi de yaşanıyor. 3-1 kaybedilen Gaziantep FK maçında Mert Hakan Yandaş'ın Erol Bulut'u dinlemeyip Emre Belözoğlu'na yönelmesi soruları da beraberinde getirdi.
Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor'dan transferi Mert Hakan Yandaş'a teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu'ndan uyarı geldi.
Spor yazarları, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Beşiktaş - B.B. Erzurumspor karşılaşmalarını köşelerinde değerlendirdiler.