N'apıyorsun Mert Hakan!

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Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor'dan transferi Mert Hakan Yandaş'a teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu'ndan uyarı geldi.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Yeni Malatya maçının ardından Gaziantep karşısında da ilk 11'de görev aldı. Başarılı orta saha oyuncusu, beklenen performansı sergileyemedi. Mert Hakan, futbolundan çok agresif tavırlarıyla dikkat çekti.

Erol Bulut, öğrencisini önce saha içinde daha sakin olması konusunda uyardı. Ancak 26 yaşındaki futbolcu sinirli tavırlarını sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından ise hem Erol Bulut'un hem de Emre Belözoğlu'nun Mert Hakan'ı bu konuda uyardıkları öğrenildi.

Güle güle Tisserand!