Güle güle Tisserand!

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla 4 milyon euro bonservis ödeyerek transfer ettiği Marcel Tisserand, ağır görüntüsünün yanında basit hatalarına da devam ediyor.
Malatya maçında sırtı dönük Tetteh'in ayağına vurarak penaltıya neden olan Kongolu stoper, Gaziantep'te ellerini kapamayı unutunca bir penaltıya daha vesile oldu! Sarı-Lacivertli kurmaylar, ocak ayında bir stoper takviyesi daha yapmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Marcel Tisserand, üst üste yaptığı uygulamalarla kredisini bitirdi. Kanarya'da yönetim ocak ayında bir stoper takviyesi yapmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile eski teknik direktörü Aykut Kocaman bir araya geldi.
İtalyan devi Roma, Uğurcan Çakır için geliyor... Pau Gomez'den memnun kalmayan Roma, 15 milyon euroluk teklifle Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Oynadığı futbol ve kaybettiği puanlarla taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de büyük bir otorite krizi de yaşanıyor. 3-1 kaybedilen Gaziantep FK maçında Mert Hakan Yandaş'ın Erol Bulut'u dinlemeyip Emre Belözoğlu'na yönelmesi soruları da beraberinde getirdi.
Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor'dan transferi Mert Hakan Yandaş'a teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu'ndan uyarı geldi.
Spor yazarları, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Beşiktaş - B.B. Erzurumspor karşılaşmalarını köşelerinde değerlendirdiler.