Mustafa Kapı'da 5 sezon çıkmazı

ÖZEL HABER | AKŞAM
6 YILDIR G.Saray altyapısında oynayan Mustafa Kapı, Sarı-Kırmızılı Yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı. 17 yaşındaki futbolcuya G.Saray yıllık 300 bin TL garanti ve maç başına oynadıkça da kazanacağı bir teklif yaptı. Bu teklifin süresi 5 yıllıktı. Kapı, kariyeri için 5 yıllık süreyi uzun buldu ve bu nedenle teklifi geri çevirdi.
GEÇEN SEZON 1 MAÇ OYNADI
Şu anda A Takım ile idmanlara çıkamadığını belirten genç futbolcu ve temsilcileri, A Takım’da fazla forma şansı bulamayacağını düşünerek kariyer planını Avrupa olarak yaptı. 2014 yılında Denizlispor altyapısından G.Saray’a transfer edilen 17 yaşındaki oyuncu, geçen sezon A Takım formasını 1 kez giydi. Bu sezon A Takımda süre alamayan Mustafa Kapı 22 maçta G.Saray 19 yaş altı takımının formasını giydi.
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24 yaşındaki Norveçli 21 maçta 22 gole katkı yapıp, 1.04’lük ortalamayı tutturdu. Onu satan İngiliz C.Palace ise 26 lig maçında sadece 23 gol atıp, 0.88 gol ortalamasında kaldı. Sörloth’un bu performansı Fırtına’yı iyice havaya soktu.
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