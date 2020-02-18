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aksam.com.tr
  • 18 Şubat 2020 Salı 08:00
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  • 18 Şubat 2020 Salı 08:08

Mustafa Kapı'da 5 sezon çıkmazı

Mustafa Kapı'da 5 sezon çıkmazı

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G.Saray tarihine ismini yazdıran Kapı, kendisine yapılan 5 yıllık teklifi kabul etmeyince kadro dışı kaldı. 17 yaşındaki kariyerine Avrupa’da devam edecek.

ÖZEL HABER | AKŞAM

6 YILDIR G.Saray altyapısında oynayan Mustafa Kapı, Sarı-Kırmızılı Yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı. 17 yaşındaki futbolcuya G.Saray yıllık 300 bin TL garanti ve maç başına oynadıkça da kazanacağı bir teklif yaptı. Bu teklifin süresi 5 yıllıktı. Kapı, kariyeri için 5 yıllık süreyi uzun buldu ve bu nedenle teklifi geri çevirdi.

GEÇEN SEZON 1 MAÇ OYNADI

Şu anda A Takım ile idmanlara çıkamadığını belirten genç futbolcu ve temsilcileri, A Takım’da fazla forma şansı bulamayacağını düşünerek kariyer planını Avrupa olarak yaptı. 2014 yılında Denizlispor altyapısından G.Saray’a transfer edilen 17 yaşındaki oyuncu, geçen sezon A Takım formasını 1 kez giydi. Bu sezon A Takımda süre alamayan Mustafa Kapı 22 maçta G.Saray 19 yaş altı takımının formasını giydi.

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