Mustafa Dalcı: Sonuna kadar hak ettik, ciddi anlamda çıkışımız var

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Dalcı, oyuncularına canlarını dişlerine takmalarını istediğini anlatarak, şöyle konuştu:
Son haftalarda işler bizim için iyi gitse de kendimizi evrenin merkezi olarak görmüyoruz. Biz bulunduğumuz durumun ciddi anlamda farkındayız. Oyuncularım ve ben bu farkındalığı her geçen gün benimsedik. Var olduğumuz bu durumdan kurtulmak için saha içinde canımızın acıması gerektiğini ve her şeyi beraber yapmamız gerektiğini vurgulamıştım.
Galibiyeti taraftara armağan eden Dalcı, "Maçı sonuna kadar hak ettik. Ciddi anlamda çıkışımız var ama ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Her maçın hikayesi zorlu olacaktır. Oyuncularımı tekrar yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-0 yendi.
Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u sahasında 3-1 yendi.
Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendikleri maçla ilgili, "Maçı sonuna kadar hak ettik. Ciddi anlamda çıkışımız var ama ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor." dedi.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 yenildikleri maçın sorumluluğunu aldığını söyledi.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 2-2 biten karşılaşmayı değerlendirdi.