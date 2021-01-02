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aksam.com.tr
  • 02 Ocak 2021 Cumartesi 18:24
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Ankara'da yürekler ağza geldi! Youssouf Ndayishimiye, baygınlık geçirdi

Ankara'da yürekler ağza geldi! Youssouf Ndayishimiye, baygınlık geçirdi

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AA

Son dakika haberi: Yeni Malatyasporlu futbolcu Youssouf Ndayishimiye, 3-1 kaybettikleri MKE Ankaragücü maçının bitiş düdüğüyle kendini yere bıraktı. Saha içinde ilk müdahalenin yapıldığı genç futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Youssouf Ndayishimiye, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü'yle oynadıkları karşılaşmanın ardından saha ortasında rahatsızlık geçirdi.

Karşılaşmanın sona ermesinden sonra kenara başının döndüğünü işaret eden Ndayishimiye, daha sonra kendini yere bıraktı ve iki kulübün sağlıkçıları hemen sahaya girdi.

Yan yatırılan 22 yaşındaki futbolcuya yaklaşık 10 dakika ilk müdahale yapıldı. Bu sırada sahaya tedbir amaçlı ambulans da geldi. Tansiyonu düştüğü ve bu yüzden başı döndüğü belirtilen Ndayishimiye, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

Ndayishimiye'nin durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.

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