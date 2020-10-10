Mustafa Cengiz'in Belhanda ve Feghouli hakkındaki sözleri Florya'yı darmadağın etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in “İki kişiye maaşları eksik ödedik. Onların ne halt yediğini anlatacağım. Bunlar yüzde 15'i kabul etmedi” sözleri Florya'da deprem etkisi yarattı. Bahsi geçen futbolcuların Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu ortaya çıkarken iki oyuncudaki isteksizlik ve formsuzluğun bu durumdan kaynaklandığı öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in iki ismi nasıl motive edeceği ise merak konusu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Ekim hariç tüm maaşları ödedik. İki kişiye eksik ödedik, onların ne halt yediğini anlatacağım. Bir tane daha var, o bizde değil şu an! Bunlar % 15'i kabul etmedi" diye hedef gösterdiği iki futbolcunun Belhanda ve Feghouli olduğu ortaya çıktı.



OYUNCULAR OLUMSUZ ETKİLENDİ

İki oyuncunun son dönemdeki isteksizliği ve formsuzluğun altında da yine bu durumun etkili olduğu belirtildi. Eksik maaş konusunun oyuncuları olumsuz etkilediği ifade edildi.

REAKSİYONLARI MERAK EDİLİYOR

Başkan Cengiz'in bu ödemelerin bilinçli olarak yapılmadığını açıklamasından sonra iki futbolcunun nasıl bir reaksiyon verecekleri merak ediliyor.

FLORYA’YA BÜYÜK RAHATSIZLIK

Başkan'ın açıklamalarının Florya'da büyük rahatsızlık yarattığı belirtildi. Transfer döneminin sona ermesinden sonra takımla kalmaları kesinleşen iki futbolcunun hedef gösterilmesinin ilerleyen haftalarda olumsuz sonuçları doğurabileceği endişesi yaşanıyor.

TERİM OYUNCULARI NASIL MOTİVE EDECEK?

Teknik Direktör Fatih Terim'in iki tecrübeli ismi bundan sonra nasıl motive edeceği merak ediliyor.

FEGHOULI DE BELHANDA’NIN YOLUNDAN GİDECEK

Bu arada daha önce alacakları konusunda FIFA'ya şikayette bulunan Belhanda'nın ardından Feghouli'nin de aynı yolu izlediği öğrenildi.