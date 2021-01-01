Mustafa Cengiz'den Omar hakkında açıklama geldi

Galatasaray Başkanı Kulübü Mustafa Cengiz, Omar Elabdellaoui'yi ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Omar Elabdellaoui’yi ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Üzücü bir olay yaşadık. Bu geçen yılda kalmış bir olay olsun. Bunu berbat geçen 2020'ye havale edelim. Omar'ın morali iyi, şahsen görüştüm. Tabii ki bir darbe almış. Göz, en hassas organlarımızdan biri. İyiye doğru gidiş var, umut hiçbir zaman kesilmemeli. 1-2 hafta beklememiz gerekiyor sanırım" dedi.

Havai fişeklerin peynir ekmek gibi satıldığını ifade eden Cengiz, "Devletimiz bunlara önlem almalı. Bize destek olan kulüplerimize teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Olay esnasında Omar'ın çocukları yanında yok. Çocukları koruma amaçlı olmuş." dedi.

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Galatasaray Başkanı Kulübü'yi ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.