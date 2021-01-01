Mustafa Cengiz'den Omar hakkında açıklama geldi

Omar Elabdellaoui’yi ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Üzücü bir olay yaşadık. Bu geçen yılda kalmış bir olay olsun. Bunu berbat geçen 2020'ye havale edelim. Omar'ın morali iyi, şahsen görüştüm. Tabii ki bir darbe almış. Göz, en hassas organlarımızdan biri. İyiye doğru gidiş var, umut hiçbir zaman kesilmemeli. 1-2 hafta beklememiz gerekiyor sanırım" dedi.
Havai fişeklerin peynir ekmek gibi satıldığını ifade eden Cengiz, "Devletimiz bunlara önlem almalı. Bize destek olan kulüplerimize teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Olay esnasında Omar'ın çocukları yanında yok. Çocukları koruma amaçlı olmuş." dedi.
Devre arası transfer döneminde takviye yapmak isteyen Trabzonspor, listeyi belirledi.
Sezonun ikinci yarısına damga vurmak isteyen son şampiyon Başakşehir flaş bir transfer için düğmeye bastı. Turuncu-Lacivertliler, Galatasaray'ın unutulmaz ismi George Hagi'nin Rangers forması giyen oğlu İanis Hagi'yi istiyor. İskoç deviyle pazarlıkların başladığı konuşuluyor.
Beşiktaş'ın 3 genç oyuncusu Avrupa kulüplerinin transfer listesine girdi. Güven Yalçın, Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu farklı kulüpler tarafından takip ediliyor.
Atletico Madrid ile sözleşmesini fesheden ve bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Diego Costa için flaş bir detay ortaya çıktı.
Beşiktaş, Kasımpaşa'nın hücum oyuncusu Fode Koita için harekete geçiyor.
Teknik direktör Erol Bulut kalan 6 maçtan 18 puan çıkartarak ligin ilk yarısını 45 puanla kapatmak istiyor.