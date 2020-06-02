Muhammed Ali'nin hayatını anlatan belgesel, efsanenin ölüm yıl dönümünde ekranda

3 Haziran Çarşamba günü TRT Spor’da yayınlanacak "I Am Ali" (Ben Ali) belgesel filmi boks tarihinin en büyük sporcularından biri olan Muhammet Ali'nin hayatına ilişkin detayları anlatıyor. İçerisinde Muhammed Ali'nin en yakınındaki insanların röportajları da olan belgesel şimdiye kadar Ali hakkında yapılan en gerçekçi belgesel olarak kabul ediliyor.
3 Haziran 2016 tarihinde vefat eden efsane boksör, ölümünün 4’üncü yılında anılıyor. 2014 yılında vizyona giren ve izlenme rekorları kıran Ben Ali belgeseliyle izleyenler ünlü sporcunun hayat hikayesine tanıklık edecek. Ali’nin daha önce bilinmeyen yönlerini anlatan belgeselin ardından sporcunun iki unutulmaz karşılaşması da ekranlara gelecek.
Muhammed Ali’nin ölüm yıl dönümü için yapılacak özel yayınlarının programı şöyle:
- 3 Haziran Çarşamba 23.00: "Ben Ali" belgeseli
- 4 Haziran Perşembe 00.50: 1965 Muhammed Ali - Floyd Patterson boks maçı
- 4 Haziran Perşembe 01.40: 1967 Muhammed Ali - Ernie Terrell boks maçı
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