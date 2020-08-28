Moussa Sow, Ümraniyespor'da

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Moussa Sow ile anlaştık. 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun. İlerleyen günlerde imza töreni düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Sow, daha önce Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK takımlarında forma giymişti.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı iki yıl sonra Çubuklu formayı tekrar giyecek. 2 sene önce Al Nasr'a satılan sambacı, maaşını alamadığı gerekçesiyle kulübünü FIFA'ya şikayet etmişti. 30 yaşındaki oyuncu, Kanarya'yla yeniden anlaştı. Bu transfer bedelsiz bitirilecek.
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