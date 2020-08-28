  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Ağustos 2020 Cuma 12:56
  • |
  • Son Güncelleme:

Moussa Sow, Ümraniyespor'da

Moussa Sow, Ümraniyespor'da

Paylaş

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Senegalli golcü Moussa Sow'u kadrosuna kattı.

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Moussa Sow ile anlaştık. 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun. İlerleyen günlerde imza töreni düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sow, daha önce Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK takımlarında forma giymişti.

Moussa Sow, Ümraniyespor'da

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

F.Bahçe, Visca'yı böyle bitirdi! Kontrat avantajını kullandı, anlaşmayı yaptı
F.Bahçe, Visca'yı böyle bitirdi! Kontrat avantajını kullandı, anlaşmayı yaptı

F.Bahçe, Visca'yı böyle bitirdi! Kontrat avantajını kullandı, anlaşmayı yaptı

Vedat Muriqi, İtalya'ya gidiyor
Vedat Muriqi, İtalya'ya gidiyor

Vedat Muriqi, İtalya'ya gidiyor

Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

SPOR GÜNDEMİ

Giuliano'nun dönüşü
Giuliano'nun dönüşü

Giuliano'nun dönüşü

Fenerbahçe'nin eski yıldızı iki yıl sonra Çubuklu formayı tekrar giyecek. 2 sene önce Al Nasr'a satılan sambacı, maaşını alamadığı gerekçesiyle kulübünü FIFA'ya şikayet etmişti. 30 yaşındaki oyuncu, Kanarya'yla yeniden anlaştı. Bu transfer bedelsiz bitirilecek.

Trabzonspor'da Sörloth çıkmazı
Trabzonspor'da Sörloth çıkmazı

Trabzonspor'da Sörloth çıkmazı

İtalyan basınında Sörloth'un, C.Palace üzerinden Inter'e transfer olacağı şeklinde çıkan haberler Trabzonspor taraftarını tedirgin etti.

Ndiaye, 900 bin euro
Ndiaye, 900 bin euro

Ndiaye, 900 bin euro

İngiliz basını, Beşiktaş'ın Ndiaye için Stoke City'ye 900 bin euro önerdiğini duyurdu.

Messi'de kritik 48 saat
Messi'de kritik 48 saat

Messi'de kritik 48 saat

İspanyol basını 2 gün içinde Lionel Messi'nin kararını açıklığa kavuşturacağını bildirdi. Barcelona'da panik var.

Gazi Koşusu'nda zafer günü
Gazi Koşusu'nda zafer günü

Gazi Koşusu'nda zafer günü

94. Gazi Koşusu bugün 17.15'te başlayacak

Lugano: 'Lemos benden daha teknik ve hızlı'
Lugano: 'Lemos benden daha teknik ve hızlı'

Lugano: 'Lemos benden daha teknik ve hızlı'

Fenerbahçe'nin efsane savunmacısı Diego Lugano, sarı-lacivertli kulübün yeni transferi vatandaşı Mauricio Lemos'u değerlendirdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.