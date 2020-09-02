Montero'nun satın alma opsiyonu 4,5 milyon euro

AKŞAM

Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, dün sağlık kontrolünden geçti. Genç savunmacının satın alma opsiyonu 4,5 milyon euro.

Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan 21 yaşındaki İspanyol, kiralık olarak Beşiktaş formasını giyecek ve sezonluk 750 bin euro kazanacak. Beşiktaş oyuncuyu satın almak isterse 4,5 milyon euroya alabilecek.

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