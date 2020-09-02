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aksam.com.tr
  • 02 Eylül 2020 Çarşamba 08:00
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Montero'nun satın alma opsiyonu 4,5 milyon euro

Montero'nun satın alma opsiyonu 4,5 milyon euro

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AKŞAM

Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, dün sağlık kontrolünden geçti. Genç savunmacının satın alma opsiyonu 4,5 milyon euro.

Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan 21 yaşındaki İspanyol, kiralık olarak Beşiktaş formasını giyecek ve sezonluk 750 bin euro kazanacak. Beşiktaş oyuncuyu satın almak isterse 4,5 milyon euroya alabilecek.

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