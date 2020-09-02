Filede Kartal krizi

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı’nın lige devam etmesi tehlikede. Geçen sezon maaşlarını alamayan oyuncuların ayrılması sonucu, Siyah-Beyazlı takım alt yapıdan gelen gençlerle yola devam etmişti. Yeni sezonda yeni bir sayfa açmak isteyen Beşiktaş’ta bu kez lisans krizi patladı.
KAPIDAKİ TEHLİKE
Takımdan daha önce ayrılan eski oyuncular alacakları nedeniyle lisans çıkartılmasını engelliyor. Beşiktaş yönetimi borçlu olduğu sporcularla masaya oturup, 3 taksit halinde yapılandırma istedi. Ancak bunu kabul etmeyen sporcular, ücretlerinin tamamının ödenmesi için ısrarcı oldu. Cuma günü başlayacak olan kupa maçları öncesinde borçlar ödenmediği için, transfer yasağının kalkmadığı ve yeni oyunculara lisans çıkartılamadığı belirtildi.
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