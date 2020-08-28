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aksam.com.tr
  • 28 Ağustos 2020 Cuma 23:22
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Mitroglou'nun anlaşamadığı tek Portekizli Villas Boas

Mitroglou'nun anlaşamadığı tek Portekizli Villas Boas

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Sporx

2018-2019 sezonunu ikinci devresine Galatasaray forması giyen Kostas Mitroglou, Marsilya'da gözden çıkarıldı.

Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas Boas, kısa bir süre Galatasaray'da da oynayan Kostas Mitroglou'yu takımda düşünmediğini söyledi.

Yunan forvet ile konuştuğunu söyleyen Portekizli hoca, "Forvet arıyoruz ama bu isim Mitroglou değil. Onu takımda düşünmüyoruz. Onunla konuştum, benim 'anlaşamadığı tek Portekizli' olduğumu söyledi. Üzücü ancak en azından açık ve net. Umarım kulüp bulur." ifadelerini kullandı.

2018-19 sezonunun ilk yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen 32 yaşındaki oyuncu, 9 maçta oynamış ve 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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