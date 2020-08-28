Mitroglou'nun anlaşamadığı tek Portekizli Villas Boas

Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas Boas, kısa bir süre Galatasaray'da da oynayan Kostas Mitroglou'yu takımda düşünmediğini söyledi.
Yunan forvet ile konuştuğunu söyleyen Portekizli hoca, "Forvet arıyoruz ama bu isim Mitroglou değil. Onu takımda düşünmüyoruz. Onunla konuştum, benim 'anlaşamadığı tek Portekizli' olduğumu söyledi. Üzücü ancak en azından açık ve net. Umarım kulüp bulur." ifadelerini kullandı.
2018-19 sezonunun ilk yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen 32 yaşındaki oyuncu, 9 maçta oynamış ve 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
Beşiktaş, Hüseyin Atakan Üner'i transfer ettiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, transferi 19.03'te sosyal medyadan yayınladıkları videoyla duyurdu.
Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u Mbaye Diagne'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ümraniyespor, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan yıldız oyuncu Moussa Sow'u kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı takıma katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen golcü oyuncu, bu sene Ümraniye ekibiyle Süper Lig'e çıkmak istediğinin de altını çizdi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından konuştu. Bulut, henüz resmi olarak açıklanmayan Valencia transferiyle alakalı konuştu.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia, sarı-lacivertli kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyledi.