Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

‘İsteğim bu sene Süper Lig'e çıkmak‘

Ümraniyespor, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan yıldız oyuncu Moussa Sow'u kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı takıma katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen golcü oyuncu, bu sene Ümraniye ekibiyle Süper Lig'e çıkmak istediğinin de altını çizdi.