Mino Raiola: Galatasaray'la görüşüyoruz

MARİO Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, Football İtalia'ya açıklamalarda bulundu.

AKŞAM



Raiola, “Balotelli bu sezon sonunda Brescia’dan ayrılacak. Galatasaray ve Vasco da Gama ile görüşüyoruz” dedi. Balotelli, Brescia’da bu sezon birçok kez ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.