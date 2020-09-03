Milliler perdeyi açıyor: Haydi Türkiye!

AKŞAM

A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 3. grup maçında bugün Macaristan'ı ağırlayacak. Ay-Yıldızlı ekibimizde mesai başladı. Türkiye, Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı'nda 3 puanı almaya çalışacak. Grubun diğer sınavında Rusya sahasında Sırbistan'ı konuk edecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında bugün sahasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak maç 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den yayınlanacak. Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonu’ndan hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias’ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak. Grubun diğer maçında da Rusya sahasında, Sırbistan’ı konuk edecek. O mücadelede de büyük bir çekişme bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ RAKİP SIRBİSTAN

A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak. Ay-Yıldızlı ekibimiz, Macaristan ile tarihinde 13. kez mücadele edecek. Millilerimiz, rakibiyle daha önce oynadığı 12 maçta 4 galibiyet ve 6 yenilgi aldı. 2 maç ise beraberlikle bitti. Türkiye’nin toplam 15 golüne, Macaristan 25 golle yanıt verdi. Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 6 resmi müsabaka yapıldı. Türk Milli Takımı, bu maçlarda ise rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.

Şenol Güneş: 'Planlarımız kazanmaya dönük'

MORAL BULMAK İSTİYORUZ

1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu’nda Budapeşte’de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul’da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı. 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu’nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul’da ise 3-0 galip geldi. 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Budapeşte’de yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye’ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul’daki karşılaşma 1-1 bitti. Millerimiz bugün kazanarak, Sırbistan maçı öncesi moral bulmak istiyor.

291 GÜN SONRA!..

Milli Takım, Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçıyla 291 gün sonra sahaya çıkacak. Milli Takım, Macaristan mücadelesi ile 2020’deki ilk karşılaşmasını oynayacak.

579. KEZ SAHADAYIZ



Türkiye, Macaristan mücadelesi ile 579. kez sahaya çıkacak. Milliler, 97 yıllık tarihinde 578 müsabakada 221 galibiyet aldı, 222 kez yenildi. 135 maç berabere bitti. Eğer kazanırsak zafer ve yenilgi sayıları eşitlenecek.

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‘EYLÜL’LER BİZİM!..



A Milli Futbol Takımımız, eylül ayında bugüne kadar 69 maça çıktı. Milliler, bu maçların 30’unu kazanırken, 23 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. 16 maç ise beraberlikle sona erdi.

GÜNEŞ’İN 63. SINAVI



Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımı’nın başındaki 63. maçına çıkacak. Ay-Yıldızlı ekip, Şenol Güneş yönetiminde yaptığı 62 maçta 32 galibiyet aldı, 15 kez mağlup oldu. 94 gol atıp, 54 gol yedi.

KAMPA GİRDİLER

A Milli Futbol Takımımız, Macaristan maçının son provasını dün saat 18.00’de Yeni 4 Eylül Stadı’nda yaptı. Teknik Direktör Şenol Güneş, oyuncularına Macaristan’ın zayıf ve güçlü yönlerini bir kez daha anlattı.



ÖZEL UÇAKLA GİTTİLER



UEFA Uluslar B Ligi 3’üncü Grup’taki ilk maçında Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, özel uçakla Sivas’a gitti. Oyuncular ve teknik heyet, otobüsle konaklayacakları otele ulaştı.



6 FUTBOLCU KADRO DIŞI

Macaristan Milli Takımı’nda altı futbolcu kadro dışı kaldı. Bunlardan ikisi sakatlık gerekçesiyle, ikisi korona sebebiyle tedbiren, son olarak dün de iki oyuncu (Bolla, Bese) daha, bu kez bireysel sebeplerle kafi lenin dışında bırakıldı.

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