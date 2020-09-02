Macaristan Milli Takımı, stadyumu gezdi

Galatasaray, son olarak 24 Erzincanspor'da forma giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu transfer ettiğini açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer KAP'a bildirildi.

‘Planlarımız kazanmaya dönük‘

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi'nde Macaristan ile kıran kırana bir maç oynayacaklarını ve sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.