Milli yıldızlara özel izin alındı

AKŞAM Özel Haber

Kenan Karcı

FIFA'nın 'Kulüpler milli oyuncularını göndermek zorunda değil' kararı TFF'nin çabalarıyla aşıldı. Özdemir, “FIFA'nın kararından sonra zorluk oldu ama onları aştık, her şey planlandığı gibi yürüyor” dedi. Güneş ise, “Bütün oyuncular için izinler alındı. Sadece Hollanda ile görüşmeler sürüyor” bilgisini verdi.

FIFA geçtiğimiz hafta, pandemi döneminde 5 günden fazla karantina uygulaması olan ülkelere, kulüplerin isterlerse milli oyuncuları göndermeyebileceğine dair bir karar aldı. EURO 2020 öncesinde yapılacak hazırlık maçları ve Uluslar Ligi müsabakaları nedeniyle bu karar özellikle Avrupa kıtasındaki milli takım yönetimlerini zor durumda bıraktı. Ancak TFF, milli oyuncuların kulüpleriyle görüşerek izin sorununu çözdü. Bu konuda AKŞAM’a özel açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, “FIFA’nın kararından sonra bazı tereddütler ve zorluklar ortaya çıktı ancak gerekli girişimleri yaptık ve sorunları çözdük. Şenol Hocamız konuya daha hakim. Bu konuda daha net bilgiler kendisinde” şeklinde bilgi verdi.



31 AĞUSTOS’TA KOVİD TESTİ VAR



Ay-Yıldızlı ekibin teknik patronu Şenol Güneş ise, “FIFA’nın kararının ardından milli oyuncuların bulunduğu ülke ve kulüplerle temasa geçtik. Gerekli görüşmeleri yaptık. Şu anda oyuncuların gelmelerine engel bir durum yok. Sadece Hollanda ile bir sorun yaşıyoruz. Onu da aşacağımızı düşünüyorum. (Akşam saatlerinde sorun çözüldü, Orkun kadroda yer aldı) Bizim gibi bir çok oyuncusu yurt dışından gelen takımların böyle bir durumla karşılaşması halinde maç yapmanın anlamı kalmaz” dedi. Güneş, milli oyuncuların 31 Ağustos’ta toplanacağını ve sabah 09.00’dan itibaren Kovid-19 testinden geçeğini de bildirdi. Milliler, Uluslar Ligi’nde 3 Eylül’de Macaristan, 6 Eylül’de de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

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