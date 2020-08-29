  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Ağustos 2020 Cumartesi 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Milli yıldızlara özel izin alındı

Milli yıldızlara özel izin alındı

Paylaş

AKŞAM Özel Haber
Kenan Karcı

FIFA'nın 'Kulüpler milli oyuncularını göndermek zorunda değil' kararı TFF'nin çabalarıyla aşıldı. Özdemir, “FIFA'nın kararından sonra zorluk oldu ama onları aştık, her şey planlandığı gibi yürüyor” dedi. Güneş ise, “Bütün oyuncular için izinler alındı. Sadece Hollanda ile görüşmeler sürüyor” bilgisini verdi.

FIFA geçtiğimiz hafta, pandemi döneminde 5 günden fazla karantina uygulaması olan ülkelere, kulüplerin isterlerse milli oyuncuları göndermeyebileceğine dair bir karar aldı. EURO 2020 öncesinde yapılacak hazırlık maçları ve Uluslar Ligi müsabakaları nedeniyle bu karar özellikle Avrupa kıtasındaki milli takım yönetimlerini zor durumda bıraktı. Ancak TFF, milli oyuncuların kulüpleriyle görüşerek izin sorununu çözdü. Bu konuda AKŞAM’a özel açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir, “FIFA’nın kararından sonra bazı tereddütler ve zorluklar ortaya çıktı ancak gerekli girişimleri yaptık ve sorunları çözdük. Şenol Hocamız konuya daha hakim. Bu konuda daha net bilgiler kendisinde” şeklinde bilgi verdi. 

31 AĞUSTOS’TA KOVİD TESTİ VAR 

 Ay-Yıldızlı ekibin teknik patronu Şenol Güneş ise, “FIFA’nın kararının ardından milli oyuncuların bulunduğu ülke ve kulüplerle temasa geçtik. Gerekli görüşmeleri yaptık. Şu anda oyuncuların gelmelerine engel bir durum yok. Sadece Hollanda ile bir sorun yaşıyoruz. Onu da aşacağımızı düşünüyorum. (Akşam saatlerinde sorun çözüldü, Orkun kadroda yer aldı) Bizim gibi bir çok oyuncusu yurt dışından gelen takımların böyle bir durumla karşılaşması halinde maç yapmanın anlamı kalmaz” dedi. Güneş, milli oyuncuların 31 Ağustos’ta toplanacağını ve sabah 09.00’dan itibaren Kovid-19 testinden geçeğini de bildirdi. Milliler, Uluslar Ligi’nde 3 Eylül’de Macaristan, 6 Eylül’de de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

McDonald's ile iki yıl

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

F.Bahçe'de Rodriguez bombası! 'Evet görüştüm'
F.Bahçe'de Rodriguez bombası! 'Evet görüştüm'

F.Bahçe'de Rodriguez bombası! 'Evet görüştüm'

G.Saray'da gündem Halil Akbunar
G.Saray'da gündem Halil Akbunar

G.Saray'da gündem Halil Akbunar

Francisco Montero Beşiktaş'ta
Francisco Montero Beşiktaş'ta

Francisco Montero Beşiktaş'ta

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

SPOR GÜNDEMİ

Enner Valencia resmen Fenerbahçe'de
Enner Valencia resmen Fenerbahçe'de

Enner Valencia resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Enner Valencia'yı transfer ettiğini açıkladı

Hüseyin Atakan Üner resmen Beşiktaş'ta
Hüseyin Atakan Üner resmen Beşiktaş'ta

Hüseyin Atakan Üner resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Hüseyin Atakan Üner'i transfer ettiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, transferi 19.03'te sosyal medyadan yayınladıkları videoyla duyurdu.

‘İsteğim bu sene Süper Lig'e çıkmak‘
‘İsteğim bu sene Süper Lig'e çıkmak‘

‘İsteğim bu sene Süper Lig'e çıkmak‘

Ümraniyespor, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan yıldız oyuncu Moussa Sow'u kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı takıma katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen golcü oyuncu, bu sene Ümraniye ekibiyle Süper Lig'e çıkmak istediğinin de altını çizdi.

Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti
Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u Mbaye Diagne'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, özel maçta Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Fenerbahçe, özel maçta Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, özel maçta Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Erol Bulut'tan Enner Valencia açıklaması
Erol Bulut'tan Enner Valencia açıklaması

Erol Bulut'tan Enner Valencia açıklaması

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından konuştu. Bulut, henüz resmi olarak açıklanmayan Valencia transferiyle alakalı konuştu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.