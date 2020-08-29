  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Ağustos 2020 Cumartesi 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

McDonald's ile iki yıl

McDonald's ile iki yıl

Paylaş

AKŞAM

Riva'da düzenlenen imza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar da katıldı.

TFF ile hızlı servis restoran zinciri McDonald’s Türkiye arasında tüm milli takımlarımızı kapsayan 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı. Riva’da düzenlenen imza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, TFF 1’inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Genel Sekreter Kadir Kardaş, A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile milli takım futbolcuları ve iki kurumun üst düzey isimleri katıldı.

MiLLi TAKIM’I BIRAKMAYACAĞIZ 

McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, sponsorluk kararını nasıl aldıklarını AKŞAM'a anlattı: “Bu benim kariyerimin de en gururlu günü. Dünyada bu sektörde bir daralma var. Bizim de geçen yıla göre satışlarımız düştü. Ancak bu dönemin ekonomik fırsatlarını değerlendirip, 2 yıllık bir anlaşma yaptık. Buna ‘Fırsat transferi’ diyebiliriz. Ancak bizim Milli Takım’la anlaşmamız 2 yıl sonunda da sürecek. Milli Takım’ı bırakmayı kesinlikle düşünmüyoruz.”

KURALLARA UYMAYAN TARAFTARA CEZA

TFF Başkanı Özdemir, sponsorluk anlaşması sonrası yaptığı açıklamada gündeme ilişkin şu önemli mesajları verdi:

- Sahasında hiç gol yemeden finallere giden A Milli Takım’ın ilk hedefi Euro 2020’de de gruptan çıkmak.

- Süper Lig’i seyircisiz de olsa tamamladık, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’i oynatmak istedik ama mümkün olmadı.

- Geçen hafta bir şirketle daha anlaştık. Sponsorluk teklifleri geldikçe değerlendireceğiz.

- Maçları 1 Ekim’den itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesi ile oynatacağız. Localar da açılacak.

- Pandemi kurallarına uymayan taraftarlar olursa, futbolcular gibi cezalar uygulayacağız.

KADINLARIMIZ ÇOK DEĞERLi 

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kadın Milli Futbol Takımı’nın da yeni bir sürece girdiğini belirterek, “Onlar da örnek başarılara imza atacaklar. Kadınlarımıza çok değer veriyor ve onlara güveniyoruz. Her zaman onların destekçisi olacağız. A Milli Takımımıza ve yine eleme maçları oynayacak kadın millilerimize başarılar diliyorum” dedi.

BİRAZ DAHA SABIR

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, pandemi döneminde yaşanan zorlukları hatırlatarak insanlardan biraz daha sabırlı ve hassas olmalarını istedi. Güneş, “Salgın nedeniyle özel bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde hayatla boğuşuyoruz. Birinci öncelik birbirimizi korumamız. Biraz daha sabır ve zamana ihtiyaç var” dedi.

Milli yıldızlara özel izin alındı

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

F.Bahçe'de Rodriguez bombası! 'Evet görüştüm'
F.Bahçe'de Rodriguez bombası! 'Evet görüştüm'

F.Bahçe'de Rodriguez bombası! 'Evet görüştüm'

G.Saray'da gündem Halil Akbunar
G.Saray'da gündem Halil Akbunar

G.Saray'da gündem Halil Akbunar

Francisco Montero Beşiktaş'ta
Francisco Montero Beşiktaş'ta

Francisco Montero Beşiktaş'ta

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

SPOR GÜNDEMİ

Enner Valencia resmen Fenerbahçe'de
Enner Valencia resmen Fenerbahçe'de

Enner Valencia resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Enner Valencia'yı transfer ettiğini açıkladı

Hüseyin Atakan Üner resmen Beşiktaş'ta
Hüseyin Atakan Üner resmen Beşiktaş'ta

Hüseyin Atakan Üner resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Hüseyin Atakan Üner'i transfer ettiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, transferi 19.03'te sosyal medyadan yayınladıkları videoyla duyurdu.

‘İsteğim bu sene Süper Lig'e çıkmak‘
‘İsteğim bu sene Süper Lig'e çıkmak‘

‘İsteğim bu sene Süper Lig'e çıkmak‘

Ümraniyespor, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan yıldız oyuncu Moussa Sow'u kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı takıma katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen golcü oyuncu, bu sene Ümraniye ekibiyle Süper Lig'e çıkmak istediğinin de altını çizdi.

Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti
Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u Mbaye Diagne'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, özel maçta Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Fenerbahçe, özel maçta Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, özel maçta Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Erol Bulut'tan Enner Valencia açıklaması
Erol Bulut'tan Enner Valencia açıklaması

Erol Bulut'tan Enner Valencia açıklaması

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından konuştu. Bulut, henüz resmi olarak açıklanmayan Valencia transferiyle alakalı konuştu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.