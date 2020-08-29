McDonald's ile iki yıl

AKŞAM

Riva'da düzenlenen imza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar da katıldı.

TFF ile hızlı servis restoran zinciri McDonald’s Türkiye arasında tüm milli takımlarımızı kapsayan 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı. Riva’da düzenlenen imza törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, McDonald’s Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, TFF 1’inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, Genel Sekreter Kadir Kardaş, A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile milli takım futbolcuları ve iki kurumun üst düzey isimleri katıldı.



MiLLi TAKIM’I BIRAKMAYACAĞIZ

McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, sponsorluk kararını nasıl aldıklarını AKŞAM'a anlattı: “Bu benim kariyerimin de en gururlu günü. Dünyada bu sektörde bir daralma var. Bizim de geçen yıla göre satışlarımız düştü. Ancak bu dönemin ekonomik fırsatlarını değerlendirip, 2 yıllık bir anlaşma yaptık. Buna ‘Fırsat transferi’ diyebiliriz. Ancak bizim Milli Takım’la anlaşmamız 2 yıl sonunda da sürecek. Milli Takım’ı bırakmayı kesinlikle düşünmüyoruz.”

KURALLARA UYMAYAN TARAFTARA CEZA



TFF Başkanı Özdemir, sponsorluk anlaşması sonrası yaptığı açıklamada gündeme ilişkin şu önemli mesajları verdi:

- Sahasında hiç gol yemeden finallere giden A Milli Takım’ın ilk hedefi Euro 2020’de de gruptan çıkmak.

- Süper Lig’i seyircisiz de olsa tamamladık, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’i oynatmak istedik ama mümkün olmadı.

- Geçen hafta bir şirketle daha anlaştık. Sponsorluk teklifleri geldikçe değerlendireceğiz.

- Maçları 1 Ekim’den itibaren yüzde 30 seyirci kapasitesi ile oynatacağız. Localar da açılacak.

- Pandemi kurallarına uymayan taraftarlar olursa, futbolcular gibi cezalar uygulayacağız.



KADINLARIMIZ ÇOK DEĞERLi

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kadın Milli Futbol Takımı’nın da yeni bir sürece girdiğini belirterek, “Onlar da örnek başarılara imza atacaklar. Kadınlarımıza çok değer veriyor ve onlara güveniyoruz. Her zaman onların destekçisi olacağız. A Milli Takımımıza ve yine eleme maçları oynayacak kadın millilerimize başarılar diliyorum” dedi.

BİRAZ DAHA SABIR

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, pandemi döneminde yaşanan zorlukları hatırlatarak insanlardan biraz daha sabırlı ve hassas olmalarını istedi. Güneş, “Salgın nedeniyle özel bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde hayatla boğuşuyoruz. Birinci öncelik birbirimizi korumamız. Biraz daha sabır ve zamana ihtiyaç var” dedi.

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