Milli Takım'ın yeni formalarında logo eleştirisi

AKŞAM

A Milli Takım'ın yeni formalarında "Nike" logosunun yeri tartışmalara neden oldu.

A Milli Futbol Takımımızın yeni formaları görücüye çıktı. Beyaz ve kırmızı renkte açıklanan iki formada, “Nike” logosunun yeri ise tartışıldı. Sosyal medyada birçok kişi, Nike logosunun Türk Bayrağı’nın üstünde olmasını eleştirdi.

ÇALIŞMALAR SÜRDÜ

Öte yandan, A Milli Takımımız, Uluslar Ligi’nde 3 Eylül’de Sivas’ta Macaristan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün de devam etti.

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