Şenol Güneş: 'Rakipleri bilmiyoruz'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “balkans.aljazeera.net”e konuştu. Güneş, “Mevcut kadromuzda sakatlıktan yeni çıkan oyuncularımız var. Üstelik lig başlamadığı için futbolcularımızın son durumunu da görme şansımız olmadı. Uluslar Ligi’nde Macaristan ve Sırbistan’ı mağlup etmek istiyoruz. Sırbistan’ın kadrosunda yıldız oyuncuları var. Ancak dediğim gibi onların son durumunu da bilmiyoruz. Salgın sebebiyle şu anda tam bir bilinmezlik var” dedi.
RUSYA GÜÇLÜ BİR RAKİP
Tecrübeli çalıştırıcı, “Rusya, grubumuzun favorilerinden. Hepimizin amacı gruptan lider çıkmak. Yaşayıp göreceğiz. Balkan futbolunu takip ediyorum. Bana göre o bölgedeki en iyi takım şu an için Hırvatistan... Bu zor dönemde Allah hepimize sağlık, sabır ve güç versin. Bütün bu koşullara rağmen bizden beklenilenleri yapmak zorundayız” diye konuştu.
MAÇA HAZIRIZ
Öte yandan, Sivas Valisi Salih Ayhan, “A Milli Futbol Takımımızın Macaristan ile Yeni 4 Eylül Stadı’nda perşembe günü oynayacağı maça şehir olarak hazırız. İnşallah milli takımımıza Sivas’ımız uğurlu gelecek” şeklinde konuştu.
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