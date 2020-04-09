Milli takımımızın dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol organizasyonlarının ertelendiği ve turnuvalar için takvim değişikliğine gidildiği hatırlatıldı.
Son sıralamanın açıklandığı 20 Şubat'tan bu yana oynanan 4 özel maçın, puanlamayı etkilediği aktarıldı.
Türkiye'nin bin 494 puanla 29. basamakta bulunduğu klasmanın ilk 10 sırasında değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci ve Brezilya ise üçüncü sırada yer almayı sürdürdü.
Bir sonraki FIFA Dünya Sıralaması, 11 Haziran'da açıklanacak.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Union Berlin'de forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı'nın, evinde karantinada bulunduğu bildirildi.
Mariano ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Brezilyalı yıldızın yerine Antwerp'te forma giyen Aurelio Buta'yı düşünüyor.
Fenerbahçe, Sevilla'nın Monaco'dan 25 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı ancak beklentilerin çok altında kalan sağ kanat Rony Lopes'i transfer etmek istiyor. Kanarya'nın B planı ise Samu Castillejo.
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.
Kolombiya'da Galatasaray'ın maçlarını veren kanalın sorumlusu Jaime Para'dan müthiş iddia: “Eğer Galatasaray Yönetimi Falcao'nun ücretinde indirim yapmak konusunda ısrarcı olmazsa, kesin olarak Cim-Bom'da devam eder. Çünkü Arap ülkelerinden gelen teklifleri kabul etmedi. Ama Galatasaray'ın ücrette indirim teklifini de kabul etmiyor”
Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues'e Portekiz devi Porto talip oldu.
Fransa Ligue 1 takımlarından Saint Etienne'de top koşturan sol bek oyuncusu Miguel Trauco, önemli açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki Perulu futbolcu, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yaptıklarını ancak olumsuz sonuçlandığını açıkladı.