Milli takımımız, dünya sıralamasında yükseldi

FIFA’nın kasım ayı dünya sıralaması açıklandı. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta mücadele eden ve son iki maçında Rusya’yı 3-2 mağlup eden ancak Macaristan’a 2-0 kaybeden A Milli Futbol Takımı, 1487 puanla 33.’lükten, 32.’liğe geldi.
Sıralamada lider konumunda bulunan Belçika’yı, Fransa ve Brezilya izledi. Ekvator Ginesi, 10 basamak yükselerek 134.’lüğe yerleşerek en büyük çıkışı yaşayan ülke oldu.
FIFA SIRALAMASINDA İLK 10 ŞÖYLE ŞEKİLLENDİ:
1 - Belçika: 1780
2 - Fransa: 1755
3 - Brezilya: 1743
4 - İngiltere: 1670
5 - Portekiz: 1662
6 - İspanya: 1645
7 - Arjantin: 1642
8 - Uruguay: 1639
9 - Meksika: 1632
10 - İtalya: 1625
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