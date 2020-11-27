  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 27 Kasım 2020 Cuma 14:22
  • |
  • Son Güncelleme:

Milli takımımız, dünya sıralamasında yükseldi

Milli takımımız, dünya sıralamasında yükseldi

Paylaş

A Milli Futbol Takımı, kasım ayı FIFA sıralamasında puanını 1487'ye çıkartarak 33.'lükten, 32.'liğe yükseldi.

FIFA’nın kasım ayı dünya sıralaması açıklandı. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta mücadele eden ve son iki maçında Rusya’yı 3-2 mağlup eden ancak Macaristan’a 2-0 kaybeden A Milli Futbol Takımı, 1487 puanla 33.’lükten, 32.’liğe geldi.

Sıralamada lider konumunda bulunan Belçika’yı, Fransa ve Brezilya izledi. Ekvator Ginesi, 10 basamak yükselerek 134.’lüğe yerleşerek en büyük çıkışı yaşayan ülke oldu.

FIFA SIRALAMASINDA İLK 10 ŞÖYLE ŞEKİLLENDİ:

1 - Belçika: 1780

2 - Fransa: 1755

3 - Brezilya: 1743

4 - İngiltere: 1670

5 - Portekiz: 1662

6 - İspanya: 1645

7 - Arjantin: 1642

8 - Uruguay: 1639

9 - Meksika: 1632

10 - İtalya: 1625

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Ünlü teknik adam koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda
Ünlü teknik adam koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda

Ünlü teknik adam koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda

Skandal! Maradona'nın tabutunu açıp fotoğraf çektiler!
Skandal! Maradona'nın tabutunu açıp fotoğraf çektiler!

Skandal! Maradona'nın tabutunu açıp fotoğraf çektiler!

Galatasaray'dan Ocak bombası! Mandzukic geliyor
Galatasaray'dan Ocak bombası! Mandzukic geliyor

Galatasaray'dan Ocak bombası! Mandzukic geliyor

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Sürpriz ayrılık! Sosyal medyadan açıkladı
Sürpriz ayrılık! Sosyal medyadan açıkladı

Sürpriz ayrılık! Sosyal medyadan açıkladı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da genel müdürlük görevini yürüten Serkan Reçber, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'ye derbi öncesi iki iyi haber
Fenerbahçe'ye derbi öncesi iki iyi haber

Fenerbahçe'ye derbi öncesi iki iyi haber

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan iki yıldızdan gelen haberler yüzleri güldürdü. Diego Perotti, dünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Gökhan Gönül'ün ise bugün takıma katılması bekleniyor.

'Sen Kadıköy'e gelmiyorsun'
'Sen Kadıköy'e gelmiyorsun'

'Sen Kadıköy'e gelmiyorsun'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini şekillendirdi. Başarılı antrenör, Adem Ljajic'i Kadıköy'e götürmeme kararı aldı.

Fatih Terim'den Taylan Antalyalı vetosu
Fatih Terim'den Taylan Antalyalı vetosu

Fatih Terim'den Taylan Antalyalı vetosu

G.SARAY'IN bu sezon en formda ismi olan Taylan Antalyalı oynadığı oyunla Avrupa takımlarının dikkatini şimdiden çekmeyi başardı.

Maradona'nın ölümüyle ilgili flaş iddia
Maradona'nın ölümüyle ilgili flaş iddia

Maradona'nın ölümüyle ilgili flaş iddia

Arjantin futbolunun efsane ismi, özellikle İtalya Serie A'da Napoli formasıyla yaptıklarıyla hafızalara kazınan Diego Armando Maradona, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yumdu. Maradona'nın ölümü sonrası olayla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

Erol Bulut Beşiktaş'ı imha planını belirledi
Erol Bulut Beşiktaş'ı imha planını belirledi

Erol Bulut Beşiktaş'ı imha planını belirledi

Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde duran topları Serdar Aziz ve Tisserand ile buluşturmak istiyor. Bulut, ayrıca Perotti ve Pelkas ile kanatlardan vurmayı hedefliyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.