Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'ten Süper Lig takımlarına ziyaret

SPOR GÜNDEMİ

Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu Everton'da istediği şans bulamayan milli futbolcumuz Cenk Tosun, sezon sonuna kadar Crystal Palace'a kiralandı.

Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a mesaj Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a mesaj Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalya'da bir basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe harcama limiti problemini ortadan kaldırdı Fenerbahçe harcama limiti problemini ortadan kaldırdı Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç devre arası çok açılmadan 2-3 transfer daha yapacak formülü buldu. Başkan sahibi olduğu Yapı Kredi ve bir leasing firmasıyla yapılandırma konusunda anlaşma sağladı. Kulübün harcama limiti artı 40 milyon TL oldu.

Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca açıklaması Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca açıklaması Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Talisca transferi hakkında flaş açıklamalar yaptı.

Galatasaray'da 4 yıldız Antalya kapında yok! Galatasaray'da 4 yıldız Antalya kapında yok! Galatasaray'ın Antalya kampı kadrosu belli oldu. Buna göre kadro dışı olan Nzonzi'nin yanı sıra ağır enfeksiyon geçirdiği açıklanan Onyekuru kafilede yer almadı. Babel transfer görüşmeleri, Andone de sakatlığı sebebiyle kampa katılmayan isimler.

Şenol Güneş'ten Süper Lig takımlarına ziyaret Şenol Güneş'ten Süper Lig takımlarına ziyaret A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Trabzonspor'un kamplarını ziyaret etti.