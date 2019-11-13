Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçı saat kaçta, kadrolar belli mi?

Milli maç ne zaman, hangi kanalda? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. A Milli Futbol Takımımız, Türk Telekom Stadyumu’nda İzlanda’yı konuk ediyor. Türkiye, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde grupta oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Milliler maçı kazanmaları halinde gruptan çıkmayı garantilemiş olacak. Maçı kaçırmak istemeyen vatandaşlar Türkiye İzlanda maçı saat kaçta? merak ediyor. İşte yanıtı..

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye-İzlanda karşılaşması, 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Milli maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU



Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

TÜRK TELEKOM STADI'NDA 8. MAÇ

Estonya ile 10 Ağustos 2011'de oynanan müsabakayla milli takıma kapılarını açan Türk Telekom Stadı, 8. milli maça ev sahipliği yapacak.

Galatasaray ile Ajax arasında 15 Ocak 2011'de oynanan özel maçla hizmete giren 52 bin 650 kişilik statta, milliler daha önce yaptığı 7 maçtan 4'ünü kazandı, 2'sini yitirdi, birinde de berabere kaldı.

Bu karşılaşmalarda 11 gol atan Türkiye, kalesinde ise 9 gol gördü.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında beraberlik halinde bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantileyecek.

Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası’na katılacağı grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor.

Türkiye’nin liderlik yolundaki en önemli rakibi ve aynı puana sahip Fransa ise sahasında Moldova’yı konuk edecek.

Türkiye’nin yer aldığı grupta yarın TSİ 22.45’te Fransa-Moldova ve Arnavutluk-Andorra maçları da oynanacak.