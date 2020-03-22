Milli futbolcumuz açıkladı: La Liga ne zaman başlıyor?

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Celta Vigo'da forma giyen 26 yaşındaki Okay Yokuşlu corona virüs (COVID-19) salgınıyla ilgili olarak İspanya futbolunda alınan önlemler hakkında beIN Sports'a konuştu. 15 günlük sokağa çıkma yasağı olduğunu ve bunun 15 gün daha uzatıldığını söyleyen Yokuşlu İspanya Futbol Federasyonu'nun La Liga'nın başlama tarihi ile ilgili planını da anlattı.
İşte milli oyuncunun açıklamalarından satır başları:
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 15 GÜN UZATILDI
15 günlük sokağa çıkma yasağımız var, bunu 15 gün daha uzattılar. Evinde spor aleti olmayan arkadaşlarımıza kulübümüz bu aletleri temin ediyor. Evde bulunan aletlere göre her oyuncuya kişisel antrenmanlar veriliyor.
HEDEF MAYIS
İspanya Futbol Federasyonu, her şey iyi gittiği takdirde, mayıs ortasında sezonu başlatıp temmuz ayında bitirmeyi planlıyor.
İSPANYA'DA TOPLAM CAN KAYBI ŞU AN 1.720
İspanya'da son açıklanan rakamlara göre son 24 saatte 394 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti ve toplam can kaybı sayısı 1.720'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 3.646'lık artış ile 28.572'ye çıktı.
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La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcumuz Okay Yokuşlu, koronavirüs gündemiyle alakalı açıklamalarda bulunurken, İspanya Futbol Federasyonu'nun ligi ne zaman tamamlamayı planladığını açıkladı.
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