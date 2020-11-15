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aksam.com.tr
  • 15 Kasım 2020 Pazar 14:20
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Milli futbolcularımızdan 'Mirhan Bebek'e destek

Milli futbolcularımızdan 'Mirhan Bebek'e destek

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İstanbul'da SMA tip 1 teşhisi konan 17 aylık Mirhan Deniz Sincanlı, bağlı olduğu cihazlarla yaşama tutunmaya çalışıyor. Mirhan'ın 2 yaşına kadar alınması gereken 2.4 milyon dolar tutarındaki Zolgensma adlı gen tedavisi için ailesi yardım kampanyası başlattı.

SMA tip 1 hastası 17 aylık Mirhan Deniz Sincanlı için başlatılan yardım kampanyası çığ gibi büyüyor.

Mirhan bebeğin tedavisi için gereken 2,4 milyon doların toplanması için tüm Türkiye büyük bir seferberlik ilan etmiş durumda.

MİLLİ TAKIM FUTBOLCULARINDAN DESTEK

Son olarak milli takım futbolcuları da Mirhan bebek için videolar yayımlayarak kampanyaya dikkat çekti.

Anne Berna Sincanlı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada “ABD’deki tedavi masrafını tek başımıza karşılamamız mümkün değil. Sadece 6 ayımız kaldı. Henüz 24 bin 460 dolar toplayabildik. Lütfen yardım edin” ifadelerini kullanmıştı.

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