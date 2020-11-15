Milli futbolcularımızdan 'Mirhan Bebek'e destek

SMA tip 1 hastası 17 aylık Mirhan Deniz Sincanlı için başlatılan yardım kampanyası çığ gibi büyüyor.
Mirhan bebeğin tedavisi için gereken 2,4 milyon doların toplanması için tüm Türkiye büyük bir seferberlik ilan etmiş durumda.
MİLLİ TAKIM FUTBOLCULARINDAN DESTEK
Son olarak milli takım futbolcuları da Mirhan bebek için videolar yayımlayarak kampanyaya dikkat çekti.
Anne Berna Sincanlı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada “ABD’deki tedavi masrafını tek başımıza karşılamamız mümkün değil. Sadece 6 ayımız kaldı. Henüz 24 bin 460 dolar toplayabildik. Lütfen yardım edin” ifadelerini kullanmıştı.
Devre arasında 10 numara takviyesi yapması beklenen Trabzonspor, Galatasaray'ın da gündeminde olan Yunus Mallı'ya kancayı taktı. Abdullah Avcı'nın da onay verdiği 28 yaşındaki milli futbolcunun Wolfsburg ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Fenerbahçe, maaş zammı konusunda Beşiktaş'la bir türlü anlaşamayan milli futbolcu Dorukhan Toköz transferini sezon sonunu beklemeden devre arasında bitirmek için hamle yapmaya hazırlanıyor.
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Milli takım kampında koronavirüse yakalanan Omar Elabdellaoui'nin ardından Galatasaray'a bir kötü haber de Christian Luyindama'dan geldi. Demokratik Kongolu stoper, Angola maçı öncesi milli takım kampında sakatlandı.
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