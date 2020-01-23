Mevlüt Erdinç'ten Vedat Muriqi'ye övgü dolu sözler: 'En iyisi...'

Başakşehir'den ayrılan ve sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan Mevlüt Erdinç, sarı-lacivertli forma ile ilk golünü Kayseri'yi 2-0 yenip kupada çeyrek final vizesini aldıkları maçta attı. Transferinden bu yana şanssız bir dönem geçirdiğini belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Bu golle şeytanın bacağını kırdım. Daha önce pozisyona girip atamamıştım. Bu kez Kruse'nin pasını iyi değerlendirdim" dedi.
ÖZ GÜVEN PROBLEMİM YOK
Gol atamadığı dönemde mutsuz olduğunu ifade eden Mevlüt, "Tecrübeli bir oyuncuyum. Öz güven problemim yok ama gol atamayınca moraliniz bozuluyor. Yine de pes etmedim, çalışkan biriyim. Ersun hoca ve takım arkadaşlarım da bana bu süreçte çok yardımcı oldu. Gördüğüm büyük desteğe rağmen zor bir süreçti yaşadığım" diye konuştu.
İNANILMAZ BİR DEĞER
Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi'i de unutmadı. Kosovalı yıldızı yere göğe sığdıramayan Mevlüt, "Almanya ve Fransa'da forma giydim. Vedat gördüğüm en iyi forvetlerden biri. İnanılmaz bir değer. Aman nazar değmesin inşallah böyle devam eder. Türkiye Ligi'nin en iyi forveti bizde" sözleriyle takım arkadaşını övdü.
'2020'YE İYİ BAŞLADIK'
Attığı golde takım arkadaşlarının sevincine dikkat çeken Mevlüt, "Bu duruma golden daha çok sevindim. 2020'ye iyi başladık. Kulüp büyük sıkıntılar yaşıyor ama biz kazanarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.
(Sabah)
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