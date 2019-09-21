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  3. Metin Diyadin: Yediğimiz ilk gol auttu

Metin Diyadin: Yediğimiz ilk gol auttu

Metin Diyadin: Yediğimiz ilk gol auttu

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Ankaragücü'nün teknik direktörü Metin Diyadin, maç sonu konuştu.

Fenerbahçe'nin attığı ilk golü yorumlayan Metin Diyadin, "Oyuncularımı tebrik ederim. Geçen haftaki görüntünü tersi bir görüntü vardı. Doğru oynamaya çalıştık. Rakibimizin de gücünü bilerek. Yediğimiz ilk gol de auttu herhalde." dedi.

Metin Diyadin sözlerini, "Pozisyonlar da yakaladık geri düştükten sonra. Kısıtlı bir kadromuz var, hamle sıkıntılarımız oldu. Oyun disiplinine bağlı kalarak oynadı oyuncularımız. Bu isteği her maça yayarsak, transfer yasağını falan bir kenara atabiliriz. Taraftarımız da destek verirse sıkıntılarımızı aşıp, hem oyunsal hem de puansal olarak istediklerimizi elde edebiliriz." ifadeleriyle sürdürdü.

Yakalanan pozisyonları değerlendiremediklerini de vurgulayan Diyadin, "Böyle deplasmanlarda maçı buralara taşımanız için Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı kalecinizin de iyi oynaması gerekiyor. Biz de pozisyonlar yakaladık ama onlar da sonuçta Kadıköy'de oynuyor" şeklinde konuştu.

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