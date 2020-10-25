Mete Işık: 1-0'dan sonra gol yemememiz gerekiyordu ama yedik ve mağlup olduk

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’a konuk oldu. Zorlu karşılaşmayı 2-1 kaybeden Ankara ekibinde maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Mete Işık, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Işık, "Yeni Malatyaspor maçına iyi hazırlandık. Rakibin analizini iyi yapmıştık. Rakip, defansın arkasına atılan toplarla goller atıyordu. Biz de buna yönelik önlem aldık ve çok da pozisyon vermedik. Ölü toplarda da futbolcularımıza gerekli görevleri vermiştik. Bütün hafta çalışmıştık bunları ama futbol hatalar oyunu. Biz de yediğimiz iki golde hata yaptık. 1-0 öne geçtikten sonra golü yemememiz gerekiyordu ama golleri yedik ve mağlup olduk. Yeni Malatyaspor’u kutluyorum. Biz iyi çalışıyoruz ama demek ki bu yeterli değil. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Önümüzdeki maçlara daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de 6. haftada cumartesi gününün ilk maçında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadelede 1-0 geri düşen ev sahibi ekip, maçı 2-1 kazanmasını bildi.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamazoğlu, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada "Bugün iyi bir galibiyet aldık" dedi.
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