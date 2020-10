Mesut Özil: Terörizmin İslam'da yeri yoktur

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Twitter hesabından Maide Suresi'nin 32. ayetini paylaştı.

Arsenal forması giyen Mesut Özil, son günlerde artan İslam karşıtı propagandalar sonrası sosyal medya hesaplarından Kur'an-ı Kerim'den bir ayet paylaştı.

"TERÖRİZMİN İSLAM'DA YERİ YOKTUR"

"Terörizmin İslam'da yeri yoktur." diyen 32 yaşındaki futbolcunun paylaştığı Maide Suresi'nin 32. ayeti:

Terrorism has no place in Islam ❌❌❌ pic.twitter.com/Vclh5VVSwl