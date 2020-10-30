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aksam.com.tr
  • 30 Ekim 2020 Cuma 15:16
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Mesut Özil: Terörizmin İslam'da yeri yoktur

Mesut Özil: Terörizmin İslam'da yeri yoktur

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Arsenal'ın dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, İslamiyet'i terörizmle bağdaştırmaya çalışan Avrupa ülkelerine Kur'an-ı Kerim ayetiyle yanıt verdi.

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Twitter hesabından Maide Suresi'nin 32. ayetini paylaştı.

Arsenal forması giyen Mesut Özil, son günlerde artan İslam karşıtı propagandalar sonrası sosyal medya hesaplarından Kur'an-ı Kerim'den bir ayet paylaştı.

"TERÖRİZMİN İSLAM'DA YERİ YOKTUR"

"Terörizmin İslam'da yeri yoktur." diyen 32 yaşındaki futbolcunun paylaştığı Maide Suresi'nin 32. ayeti:

Haksız yere kim bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur.

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